Обвиняемая в убийстве мужа в Тбилиси 25-летняя женщина будет ждать суда в тюрьме

Предварительное слушание по делу об убийстве Луки Герсамия состоится 15 октября 26.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал тюремное заключение в качестве меры пресечения для обвиняемой в умышленном убийстве мужа 25-летней Теклы Герсамия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 22 августа в Тбилиси в одном из многоквартирных домов на проспекте Важа Пшавела обвиняемая нанесла ножевое ранение своему мужу Луке. От полученного ранения 22-летний мужчина скончался в больнице.Текла Герсамия обвиняется в умышленном убийстве члена семьи, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Ей грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Обвиняемая, в свою очередь, во время слушания в суде не признала своей вины. Она заявила, что подверглась психологическому насилию в отделении полиции, поэтому и подписала признание. Кроме того, Герсамия утверждает, что не мыла орудие убийства – нож, а "просто бросила его в раковину, где текла вода". Как мать убитого, так и мать обвиняемой, рассказали журналистам о насилии в семье. Мать погибшего заявила СМИ о насилии со стороны невестки, а мать подсудимой обвинила в физическом и психологическом насилии зятя. Она также добавила, что мужчина был ранее судим. Предварительное слушание по делу об убийстве Луки Герсамия состоится 15 октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

