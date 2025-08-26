Около 1,4 тысячи человек в Грузии оштрафовали за невыполнение требований полиции

https://sputnik-georgia.ru/20250826/okolo-14-tysyachi-chelovek-v-gruzii-oshtrafovali-za-nevypolnenie-trebovaniy-politsii-294669120.html

С 1 января по 15 июля 2025 года всего был зафиксирован 1 591 случай неподчинения полиции или невыполнения ее требования 26.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 1 382 человека в период с 1 января по 15 июля 2025 года за неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Неподчинение или невыполнение законного требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей с 1 октября 2025 года будет одной из причин выдворения иностранных граждан из Грузии. Наибольшее число нарушений, по данным МВД, фиксируется в Тбилиси, Аджарской АР и регионе Шида Картли. Согласно новой норме Кодекса административных нарушений, неподчинение законному требованию сотрудника полиции или невыполнение его караются штрафом в размере 5 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

