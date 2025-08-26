https://sputnik-georgia.ru/20250826/oppozitsiya-gotovitsya-k-besporyadkam-v-gruzii-v-sentyabre-po-zakazu-vneshnikh-sil--deputat-294673066.html
Оппозиция готовится к беспорядкам в Грузии в сентябре по заказу внешних сил – депутат
Оппозиция готовится к беспорядкам в Грузии в сентябре по заказу внешних сил – депутат
"Иностранная агентура" уже даже не скрывает своих планов по смене власти в Грузии, утверждает политик
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Еще одним доказательством того, что оппозиция готовится к беспорядкам в стране по заказу извне стала анонсированная ими акция протеста 13 сентября, заявил один из лидеров партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили. Восемь оппозиционных партий, которые отказались от участия в выборах в органы местного самоуправления 4 октября, анонсировали масштабную антиправительственную акцию протеста 13 сентября. Кроме того, по информации телеканала "Рустави 2", директор грузинских программ Международного республиканского института США Джон Дипиро разработал план о развитии протеста, если власти не выполнят требования Еврокомиссии, провести 13 сентября акцию протеста, а после – запланировать визит оппозиционных лидеров и гражданских активистов в США. По словам депутата, "иностранная агентура" уже даже не скрывает своих планов по смене власти в Грузии, более того, они обучают молодежь тому, как устроить революцию и обрушить государственные институты, и финансируют такое обучение. Оппозиция в Грузии Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Еще одним доказательством того, что оппозиция готовится к беспорядкам в стране по заказу извне стала анонсированная ими акция протеста 13 сентября, заявил один из лидеров партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили.
Восемь оппозиционных партий, которые отказались от участия в выборах в органы местного самоуправления 4 октября, анонсировали масштабную антиправительственную акцию протеста 13 сентября.
Кроме того, по информации телеканала "Рустави 2", директор грузинских программ Международного республиканского института США Джон Дипиро разработал план о развитии протеста, если власти не выполнят требования Еврокомиссии, провести 13 сентября акцию протеста, а после – запланировать визит оппозиционных лидеров и гражданских активистов в США.
"К сожалению, план иностранных сил и их здешней агентуры был и остается таковым, чтобы незаконно сменить власть. И, в том числе, анонсированная 13 сентября акция предвещает это, и то, что будет после нее. Это и является доказательством того, что мы говорим", – сказал Мачарашвили.
По словам депутата, "иностранная агентура" уже даже не скрывает своих планов по смене власти в Грузии, более того, они обучают молодежь тому, как устроить революцию и обрушить государственные институты, и финансируют такое обучение.
Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря.
Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть.
В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения.
В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны.
По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state).
В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.