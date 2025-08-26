https://sputnik-georgia.ru/20250826/premer-ministr-gruzii-pozdravil-pervokursnikov-s-postupleniem-v-vuzy-294671107.html

Премьер-министр Грузии поздравил первокурсников с поступлением в вузы

Премьер-министр Грузии поздравил первокурсников с поступлением в вузы

Sputnik Грузия

Глава правительства пожелал первокурсникам успешной учебы 26.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-26T13:03+0400

2025-08-26T13:03+0400

2025-08-26T13:03+0400

новости

грузия

общество

тбилиси

батуми

поти

ираклий кобахидзе

сакстат

студенты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/15/294223327_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_6ca9e70fd8f3e29e7bc2055cbaa1afc1.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил первокурсников с началом одного из важнейших этапов в их жизни – зачислением в вузы, и пожелал новоиспеченным студентам успехов на пути к новым знаниям. Национальный центр экзаменов и оценок опубликовал окончательные результаты Единых национальных экзаменов 2025 года. Для их просмотра абитуриенту необходимо войти на сайт и ввести свой личный номер и пятизначный пароль в соответствующее поле. "Хочу поздравить всех первокурсников с началом нового этапа в их жизни – студенческой жизни. Первый шаг к успешной профессиональной жизни уже сделан. Уверен, что вы и в дальнейшем будете неустанно учиться и развиваться, и многие из лучших специалистов присоединятся к стране благодаря вам", – сказал Кобахидзе. Глава правительства пожелал первокурсникам успешной учебы. Для сдачи Единых национальных экзаменов в 2025 году зарегистрировались 39 тысяч абитуриентов. Из них в вузы поступили 31 704, что составляет 88% от общего числа. Сдача экзаменов продлилась с 3 по 22 июля. В 2025 году экзаменационные центры были открыты в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. Чтобы поступить в один из грузинских вузов, нужно сдать три экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык (по выбору) и один предмет по выбору, соответствующий профилю будущей специальности: литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное искусство, гражданское образование. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии работает 63 высших учебных заведения, из которых 19 – государственные. Из общего числа вузов 64% находятся в Тбилиси, остальные расположены в крупных городах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

батуми

поти

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, тбилиси, батуми, поти, ираклий кобахидзе, сакстат, студенты