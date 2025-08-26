https://sputnik-georgia.ru/20250826/skolko-abiturientov-stali-studentami-v-gruzii-v-2025-godu-itogi-ene-294672418.html

Сколько абитуриентов стали студентами в Грузии в 2025 году? Итоги ЕНЭ

Сколько абитуриентов стали студентами в Грузии в 2025 году? Итоги ЕНЭ

Sputnik Грузия

Для сдачи Единых национальных экзаменов в 2025 году зарегистрировались 39 тысяч абитуриентов 26.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-26T20:02+0400

2025-08-26T20:02+0400

2025-08-26T20:02+0400

сакстат

грузия

новости

вузы грузии

студенты

тбилиси

общество

образование

образование в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24775/80/247758036_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_724babe328231a746ba00a1df35a8a0f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Более 31,7 тысячи абитуриентов в 2025 году – это около 88% поступавших – успешно сдали Единые национальные экзамены и получили право учиться в вузах, говорится в итоговых материалах Национального центра экзаменов и оценок Грузии. Финансирование получили более 11,6 тысячи первокурсников. Государственное финансирование – у 6,5 тысячи человек. Из них более тысячи новоиспеченных студентов получили 100-процентный государственный грант, более 1,4 тысячи – 70-процентный грант, а более 4 тысяч – 50-процентный грант. До 5 тысяч человек были зачислены на финансируемые государством программы. Обучение по программе изучения грузинского языка продолжат более 1,7 тысячи человек. Это госпрограмма финансирования армяноязычных и азербайджаноязычных студентов, которая предусматривает обучение госязыку.В 2025 году по всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра. Всего на экзамены зарегистрировалось более 80 тысяч человек: Для сдачи Единых национальных экзаменов в 2025 году зарегистрировались 39 тысяч абитуриентов. Сдача экзаменов продлилась с 3 по 22 июля. Чтобы поступить в один из грузинских вузов, нужно сдать три экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык (английский, французский, немецкий, русский и др.) и один предмет по выбору, соответствующий профилю будущей специальности: литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное искусство, гражданское образование. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии работает 63 высших учебных заведения, из которых 19 – государственные. Из общего числа вузов 64% находятся в Тбилиси, остальные расположены в крупных городах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

сакстат, грузия, новости, вузы грузии, студенты, тбилиси, общество, образование, образование в грузии