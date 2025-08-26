https://sputnik-georgia.ru/20250826/turetskaya-aviakompaniya-ajet-svyazhet-ankaru-i-tbilisi-regulyarnymi-reysami-294667584.html

Турецкая авиакомпания Ajet свяжет Анкару и Тбилиси регулярными рейсами

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю с конца сентября: каждый понедельник, вторник, четверг и субботу 26.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Низкобюджетная турецкая авиакомпания Ajet запускает регулярные рейсы Анкара-Тбилиси-Анкара четыре раза в неделю, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Ajet – дочерняя компания крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю с конца сентября: каждый понедельник, вторник, четверг и субботу. Запуск прямого авиасообщения между столицами Грузии и Турции обсуждался в июле этого года на встрече министра экономики Мариам Квривишвили и председателя совета директоров и исполнительного комитета Turkish Airlines Ахмета Болата. Наиболее активное воздушное сообщение между соседними странами Грузия осуществляет с Турцией. По данным за прошлый год, между двумя странами было перевезено более 1,2 млн пассажиров, что составило 47% от общего пассажиропотока между Грузией и соседними странами. По итогам первых семи месяцев 2025 года, в аэропортах Грузии было выполнено рекордное количество международных и внутренних рейсов – более 20 тысяч. Количество пассажирских и грузовых рейсов, выполненных в январе-июле (20,8 тысячи) на 16% превышает количество рейсов, выполненных за аналогичный период 2024 года. На сегодняшний день рейсы во всех трех международных аэропортах выполняются с частотой 745 в неделю. За первые 7 месяцев 2025 года через аэропорты Грузии было перевезено 4 601 048 пассажиров, что на 13% превышает количество принятых пассажиров за аналогичный период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

