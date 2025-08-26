https://sputnik-georgia.ru/20250826/v-gruzii-prodolzhayut-obrabatyvat-dannye-perepisi-naseleniya-294679468.html

В Грузии продолжают обрабатывать данные переписи населения

В Грузии продолжают обрабатывать данные переписи населения

По предварительным данным, на момент переписи не менее 93,4% населения (3 657 000 человек) являются гражданами Грузии, а не более 6,6% – постоянно проживающими... 26.08.2025

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Численность населения Грузии составляет 3,9 миллиона человек, согласно предварительным данным переписи населения, 93,4% из которых – граждане страны, остальные – иностранцы, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Исходя из высокого общественного интереса, статистическая служба предоставила информацию о ходе обработки результатов Всеобщей переписи населения и сельского хозяйства Грузии 2024 года. Кроме того, численность населения Грузии составляет 3 914 000 человек, из которых 53% – женщины, а 47% – мужчины. Подробные (окончательные) результаты переписи будут опубликованы в июне 2026 года. Перепись населения проходила на контролируемой официальными властями территории Грузии с 14 ноября по 31 декабря 2024 года. Участвовать в переписи можно было как заполнив анкету на специальном сайте, так и ответив на вопросы переписчиков на дому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

