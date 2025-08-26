https://sputnik-georgia.ru/20250826/v-gruzii-s-sentyabrya-nachinaetsya-novyy-sezon-revolyutsiy--deputat-294679062.html

В Грузии с сентября начинается новый сезон революций – депутат

Sputnik Грузия

26.08.2025, Sputnik Грузия

Планам радикалов не суждено осуществиться, и революции в Грузии не будет, заявил депутат

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Новый сезон революций начинается в Грузии с 13 сентбяря – радикальная оппозиция вновь будет использовать молодежь для роста напряженности и хаоса, заявил председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры Ираклий Заркуа. На днях восемь оппозиционных партий, отказавшихся от участия в выборах в местные органы власти 4 октября, заявили о масштабной акции протеста 13 сентября. По информации телеканала "Рустави 2", директор грузинских программ Международного республиканского института США Джон Дипиро разработал план о развитии протеста, если власти не выполнят требования Еврокомиссии: провести 13 сентября акцию протеста, а после – запланировать визит оппозиционных лидеров в США. По его словам, планам радикалов не суждено осуществиться, и революции в Грузии не будет. "Революции в Грузии не будет – мы получили хороший опыт, наш хорошо обучили, мы выдержали все атаки. Не осталось ни одного государства, которое бы не боролось с нами, но мы проявили стойкость, потому что мы правы", – заявил Заркуа. Как отметил депутат, любой, кто поднимет руку на государство, будет сурово наказан в соответствии с Конституцией. По словам члена правящей партии, планы оппозиции служат одной цели – сменить власть насильственным путем и на ее место посадить марионеток, которые примут законы, не входящие в интересы Грузии. Депутат также обратился к родителям грузинской молодежи, чтобы те не позволили радикалам использовать своих детей. "Мы не испытываем счастья, когда родители стоят у здания суда и плачут. Им следует позаботиться о своих детях, возможно, спасти их, чтобы те не бросали "коктейли Молотова" в полицию. Пока не поздно", – заявил Заркуа. Оппозиция в Грузии Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

