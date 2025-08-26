https://sputnik-georgia.ru/20250826/vladelets-rogatogo-skota-pavshego-ot-sibirskoy-yazvy-vpervye-poluchil-kompensatsiyu-v-gruzii--294670730.html

Владелец рогатого скота, павшего от сибирской язвы, впервые получил компенсацию в Грузии

Владелец рогатого скота, павшего от сибирской язвы, впервые получил компенсацию в Грузии

Sputnik Грузия

В июне два случая сибирской язвы подтвердились у двух голов крупного рогатого скота в поселке Очхамури Кобулетского муниципалитета 26.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-26T19:09+0400

2025-08-26T19:09+0400

2025-08-26T19:09+0400

оон

аджария

новости

общество

грузия

крупный рогатый скот

сибирская язва

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23234/08/232340858_0:171:3051:1887_1920x0_80_0_0_ce3920963b957122a82e4245c7e1ed06.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Владелец рогатого скота, павшего от сибирской язвы, впервые получил денежную компенсацию от государства, сообщило Национальное агентство продовольствия Грузии. Указанное решение принято в соответствии с постановлением правительства Грузии, которое вступило в силу с 1 января 2024 года и предусматривает выплату компенсации со стороны государства в случае гибели животного от сибирской язвы. Объем компенсации определяет и выдает комиссия при агентстве продовольствия. Компенсация выдается в течение месяца после подтверждения заболевания у животного. По информации Агентства, в июне текущего года два случая сибирской язвы лабораторно подтвердились у двух голов крупного рогатого скота в поселке Очхамури Кобулетского муниципалитета (регион Аджария). Агентство, рассмотрев представленную владельцем скота документацию, приняло решение о выплате компенсации. Кто может получить компенсацию?Компенсацию смогут получить фермеры, зарегистрировавшие животное в Национальной системе идентификации-регистрации и прослеживаемости животных (NAITS), отмеченные специальной ушной биркой. Компенсацию также смогут получить те лица, которые не отказались от вакцинации и ревакцинации животных в рамках государственной программы. Хозяева животных, в случае падежа животного, обязаны незамедлительно сообщить об этом Агентству продовольствия. В том случае, если сибирская язва будет подтверждена лабораторно, государство выплатит хозяину животного компенсацию. Компенсация не предоставляется, если в рамках госпрограммы (вакцинация против сибирской язвы/ревакцинация) ответственный за животное отказался от его вакцинации и имеется запись, сделанная сотрудником агентства об отказе ответственного лица. Для дополнительной информации заинтересованные лица должны позвонить на горячую линию – 1501. Внедрение нового правила компенсации стало возможным в рамках проекта национальной системы идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (NAITS) в результате совместной работы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Национального агентства продовольствия и продовольственной и сельскохозяйственной ООН. Финансовую поддержку NAITS оказывают Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и Австрийское агентство по сотрудничеству в целях развития (ADC). В результате ежегодной вакцинации и информационных кампаний, проводимых Агентством в рамках программы "Единое здоровье", случаи заболевания сибирской язвой животных снизились на 94% по сравнению с 2013 годом. Ежегодно в Грузии прививают до 1 миллиона голов скота от этого заболевания. Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

оон, аджария, новости, общество, грузия, крупный рогатый скот, сибирская язва