https://sputnik-georgia.ru/20250826/vladelets-rogatogo-skota-pavshego-ot-sibirskoy-yazvy-vpervye-poluchil-kompensatsiyu-v-gruzii--294670730.html
Владелец рогатого скота, павшего от сибирской язвы, впервые получил компенсацию в Грузии
Владелец рогатого скота, павшего от сибирской язвы, впервые получил компенсацию в Грузии
Sputnik Грузия
В июне два случая сибирской язвы подтвердились у двух голов крупного рогатого скота в поселке Очхамури Кобулетского муниципалитета 26.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-26T19:09+0400
2025-08-26T19:09+0400
2025-08-26T19:09+0400
оон
аджария
новости
общество
грузия
крупный рогатый скот
сибирская язва
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23234/08/232340858_0:171:3051:1887_1920x0_80_0_0_ce3920963b957122a82e4245c7e1ed06.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Владелец рогатого скота, павшего от сибирской язвы, впервые получил денежную компенсацию от государства, сообщило Национальное агентство продовольствия Грузии. Указанное решение принято в соответствии с постановлением правительства Грузии, которое вступило в силу с 1 января 2024 года и предусматривает выплату компенсации со стороны государства в случае гибели животного от сибирской язвы. Объем компенсации определяет и выдает комиссия при агентстве продовольствия. Компенсация выдается в течение месяца после подтверждения заболевания у животного. По информации Агентства, в июне текущего года два случая сибирской язвы лабораторно подтвердились у двух голов крупного рогатого скота в поселке Очхамури Кобулетского муниципалитета (регион Аджария). Агентство, рассмотрев представленную владельцем скота документацию, приняло решение о выплате компенсации. Кто может получить компенсацию?Компенсацию смогут получить фермеры, зарегистрировавшие животное в Национальной системе идентификации-регистрации и прослеживаемости животных (NAITS), отмеченные специальной ушной биркой. Компенсацию также смогут получить те лица, которые не отказались от вакцинации и ревакцинации животных в рамках государственной программы. Хозяева животных, в случае падежа животного, обязаны незамедлительно сообщить об этом Агентству продовольствия. В том случае, если сибирская язва будет подтверждена лабораторно, государство выплатит хозяину животного компенсацию. Компенсация не предоставляется, если в рамках госпрограммы (вакцинация против сибирской язвы/ревакцинация) ответственный за животное отказался от его вакцинации и имеется запись, сделанная сотрудником агентства об отказе ответственного лица. Для дополнительной информации заинтересованные лица должны позвонить на горячую линию – 1501. Внедрение нового правила компенсации стало возможным в рамках проекта национальной системы идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (NAITS) в результате совместной работы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Национального агентства продовольствия и продовольственной и сельскохозяйственной ООН. Финансовую поддержку NAITS оказывают Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и Австрийское агентство по сотрудничеству в целях развития (ADC). В результате ежегодной вакцинации и информационных кампаний, проводимых Агентством в рамках программы "Единое здоровье", случаи заболевания сибирской язвой животных снизились на 94% по сравнению с 2013 годом. Ежегодно в Грузии прививают до 1 миллиона голов скота от этого заболевания. Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23234/08/232340858_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_60ed24caaa805eba92bee355e06d3bc4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
оон, аджария, новости, общество, грузия, крупный рогатый скот, сибирская язва
оон, аджария, новости, общество, грузия, крупный рогатый скот, сибирская язва
Владелец рогатого скота, павшего от сибирской язвы, впервые получил компенсацию в Грузии
В июне два случая сибирской язвы подтвердились у двух голов крупного рогатого скота в поселке Очхамури Кобулетского муниципалитета
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Владелец рогатого скота, павшего от сибирской язвы, впервые получил денежную компенсацию от государства, сообщило Национальное агентство продовольствия Грузии.
Указанное решение принято в соответствии с постановлением правительства Грузии, которое вступило в силу с 1 января 2024 года и предусматривает выплату компенсации со стороны государства в случае гибели животного от сибирской язвы. Объем компенсации определяет и выдает комиссия при агентстве продовольствия. Компенсация выдается в течение месяца после подтверждения заболевания у животного.
По информации Агентства, в июне текущего года два случая сибирской язвы лабораторно подтвердились у двух голов крупного рогатого скота в поселке Очхамури Кобулетского муниципалитета (регион Аджария).
Агентство, рассмотрев представленную владельцем скота документацию, приняло решение о выплате компенсации.
Кто может получить компенсацию?
Компенсацию смогут получить фермеры, зарегистрировавшие животное в Национальной системе идентификации-регистрации и прослеживаемости животных (NAITS), отмеченные специальной ушной биркой. Компенсацию также смогут получить те лица, которые не отказались от вакцинации и ревакцинации животных в рамках государственной программы.
Хозяева животных, в случае падежа животного, обязаны незамедлительно сообщить об этом Агентству продовольствия. В том случае, если сибирская язва будет подтверждена лабораторно, государство выплатит хозяину животного компенсацию.
Компенсация не предоставляется, если в рамках госпрограммы (вакцинация против сибирской язвы/ревакцинация) ответственный за животное отказался от его вакцинации и имеется запись, сделанная сотрудником агентства об отказе ответственного лица.
Для дополнительной информации заинтересованные лица должны позвонить на горячую линию – 1501.
Внедрение нового правила компенсации стало возможным в рамках проекта национальной системы идентификации, регистрации и прослеживаемости животных (NAITS) в результате совместной работы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Национального агентства продовольствия и продовольственной и сельскохозяйственной ООН.
Финансовую поддержку NAITS оказывают Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и Австрийское агентство по сотрудничеству в целях развития (ADC).
В результате ежегодной вакцинации и информационных кампаний, проводимых Агентством в рамках программы "Единое здоровье", случаи заболевания сибирской язвой животных снизились на 94% по сравнению с 2013 годом.
Ежегодно в Грузии прививают до 1 миллиона голов скота от этого заболевания.
Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д.