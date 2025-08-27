https://sputnik-georgia.ru/20250827/angliyskiy-uotford-popolnil-ryady-molodym-futbolistom-tbilisskogo-dinamo-294672236.html

Английский "Уотфорд" пополнил ряды молодым футболистом тбилисского "Динамо"

Английский "Уотфорд" пополнил ряды молодым футболистом тбилисского "Динамо"

Sputnik Грузия

На начальном этапе Чиковани перейдет в аренду в бельгийский "Шарлеруа", чтобы получить рабочую визу в Англию 27.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-27T10:52+0400

2025-08-27T10:52+0400

2025-08-27T10:58+0400

футбол

будни грузинского футбола в европе

англия

бельгия

новости

грузия

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1a/294671646_0:135:1067:735_1920x0_80_0_0_b587833c4268bd8bb25e329db935a6b6.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Молодой нападающий тбилисского "Динамо" Николоз Чиковани подписал пятилетний контракт с английским "Уотфордом", за который выступает один из лидеров сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе, сообщил футбольный канал Geo Team. По данным источника, 18-летний игрок уже прошел медицинское обследование в команде Георгия Чакветадзе, после чего подписал контракт с "Уотфордом". На начальном этапе Чиковани перейдет в аренду в бельгийский клуб "Шарлеруа", чтобы получить рабочую визу в Англию. Он останется в команде, участвующей в чемпионате Бельгии, до января. Чиковани, воспитанник академии тбилисского "Динамо", в этом году попал в основной состав и сыграл восемь матчей. Он выступал за сборную Грузии U17 (13 матчей, 2 гола), а в настоящее время выступает за команду до 19 лет (11 матчей, 3 гола). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

англия

бельгия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

футбол, будни грузинского футбола в европе, англия, бельгия, новости, грузия, спорт