https://sputnik-georgia.ru/20250827/angliyskiy-uotford-popolnil-ryady-molodym-futbolistom-tbilisskogo-dinamo-294672236.html
Английский "Уотфорд" пополнил ряды молодым футболистом тбилисского "Динамо"
Английский "Уотфорд" пополнил ряды молодым футболистом тбилисского "Динамо"
Sputnik Грузия
На начальном этапе Чиковани перейдет в аренду в бельгийский "Шарлеруа", чтобы получить рабочую визу в Англию 27.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-27T10:52+0400
2025-08-27T10:52+0400
2025-08-27T10:58+0400
футбол
будни грузинского футбола в европе
англия
бельгия
новости
грузия
спорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1a/294671646_0:135:1067:735_1920x0_80_0_0_b587833c4268bd8bb25e329db935a6b6.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Молодой нападающий тбилисского "Динамо" Николоз Чиковани подписал пятилетний контракт с английским "Уотфордом", за который выступает один из лидеров сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе, сообщил футбольный канал Geo Team. По данным источника, 18-летний игрок уже прошел медицинское обследование в команде Георгия Чакветадзе, после чего подписал контракт с "Уотфордом". На начальном этапе Чиковани перейдет в аренду в бельгийский клуб "Шарлеруа", чтобы получить рабочую визу в Англию. Он останется в команде, участвующей в чемпионате Бельгии, до января. Чиковани, воспитанник академии тбилисского "Динамо", в этом году попал в основной состав и сыграл восемь матчей. Он выступал за сборную Грузии U17 (13 матчей, 2 гола), а в настоящее время выступает за команду до 19 лет (11 матчей, 3 гола). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
англия
бельгия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1a/294671646_0:35:1067:835_1920x0_80_0_0_ee1f14e5f6ea19c72de34c5ea2af57f8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, будни грузинского футбола в европе, англия, бельгия, новости, грузия, спорт
футбол, будни грузинского футбола в европе, англия, бельгия, новости, грузия, спорт
Английский "Уотфорд" пополнил ряды молодым футболистом тбилисского "Динамо"
10:52 27.08.2025 (обновлено: 10:58 27.08.2025)
На начальном этапе Чиковани перейдет в аренду в бельгийский "Шарлеруа", чтобы получить рабочую визу в Англию
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Молодой нападающий тбилисского "Динамо" Николоз Чиковани подписал пятилетний контракт с английским "Уотфордом", за который выступает один из лидеров сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе, сообщил футбольный канал Geo Team.
По данным источника, 18-летний игрок уже прошел медицинское обследование в команде Георгия Чакветадзе, после чего подписал контракт с "Уотфордом".
На начальном этапе Чиковани перейдет в аренду в бельгийский клуб "Шарлеруа", чтобы получить рабочую визу в Англию. Он останется в команде, участвующей в чемпионате Бельгии, до января.
Чиковани, воспитанник академии тбилисского "Динамо", в этом году попал в основной состав и сыграл восемь матчей. Он выступал за сборную Грузии U17 (13 матчей, 2 гола), а в настоящее время выступает за команду до 19 лет (11 матчей, 3 гола).