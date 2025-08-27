https://sputnik-georgia.ru/20250827/borba-s-prostitutsiey---zaderzhany-grazhdane-gruzii-i-kitaya-294681776.html

Борьба с проституцией – задержаны граждане Грузии и Китая

Борьба с проституцией – задержаны граждане Грузии и Китая

27.08.2025

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Двенадцать граждан Грузии и Китая задержаны по обвинению в содействии занятию проституцией и предоставлении места для занятий проституцией, закрыты 13 объектов, заявил глава департамента по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией Торнике Марсагишвили на брифинге. Задержания произвели в Тбилиси и Самегрело за последние сутки. Теперь задержанным грозит до четырех лет тюрьмы. Аудио- и видеозаписи, сделанные правоохранителями, подтвердили, что руководители и администраторы заведений систематически оказывали содействие женщинам, занимающимся проституцией. В частности, они предоставляли им помещения в заведениях, расположенных на улицах Марджанишвили, Дадиани, Цинамдзгвришвили и проспекте Агмашенебели в Тбилиси, за определенную сумму. Следствие также установило, что администраторы этих заведений помогали женщинам, занимающимся проституцией, находить клиентов, а взамен получали деньги, заработанные в результате оказания сексуальных услуг. Также установлено, что основным доходом указанных заведений были деньги, полученные в результате содействия занятию проституцией. В результате обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств деньги, предположительно полученные в результате содействия занятию проституцией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

