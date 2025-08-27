Чем прославили свою страну грузинские боксеры – видео

https://sputnik-georgia.ru/20250827/chem-proslavili-svoyu-stranu-gruzinskie-boksery---video-294688144.html
27 августа отмечается Международный день бокса. Этот вид спорта считается одним из самых технически сложных. Грузинский бокс известен рядом выдающихся...
18:23 27.08.2025 (обновлено: 18:25 27.08.2025)
27 августа отмечается Международный день бокса. Этот вид спорта считается одним из самых технически сложных. Грузинский бокс известен рядом выдающихся спортсменов. В видео мы расскажем о нескольких из них.
В стране сегодня существует своя школа бокса, которая привлекает множество спортсменов и любителей.