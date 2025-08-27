В стране сегодня существует своя школа бокса, которая привлекает множество спортсменов и любителей.

27 августа отмечается Международный день бокса. Этот вид спорта считается одним из самых технически сложных. Грузинский бокс известен рядом выдающихся... 27.08.2025, Sputnik Грузия

Чем прославили свою страну грузинские боксеры – видео

© video: Sputnik

27 августа отмечается Международный день бокса. Этот вид спорта считается одним из самых технически сложных. Грузинский бокс известен рядом выдающихся спортсменов. В видео мы расскажем о нескольких из них.