https://sputnik-georgia.ru/20250827/dvorets-dadiani-v-zapadnoy-gruzii-otrestavriruyut-294620830.html

Дворец Дадиани в Западной Грузии отреставрируют

Дворец Дадиани в Западной Грузии отреставрируют

Sputnik Грузия

Проект реставрации был подготовлен при участии архитекторов, реставраторов, искусствоведов и историков Национального агентства по охране культурного наследия 27.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-27T11:58+0400

2025-08-27T11:58+0400

2025-08-27T11:58+0400

самегрело

зугдиди

западная грузия

фонд "карту"

культура

новости

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252413724_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b43303cd41ffba93a5fe10420c1934e.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Реставрация резиденции бывших правителей Самегрело – Дворца Дадиани в Зугдиди, начнется в этом году и продлится до 2028 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры Грузии. История дворцового комплекса князей Дадиани началась в 1837 году. Тогда, по повелению князя Давида Дадиани, в Зугдиди вначале были возведены временные дворцы. В конце 60-х годов XIX столетия началось строительство двухэтажного дворца. Это здание было построено для княгини Екатерины Дадиани. В дворцовый комплекс входят дворец княжны Екатерины, дворец Нико Дадиани, церковь и ботанический сад. Реставрацию проведут во дворце Екатерины Дадиани (Чавчавадзе). Будут полностью укреплены несущие конструкции, фундамент, балконы и опоры кровли дворца. Аутентичный исторический облик вернут выставочным залам. Реставраторы также проведут работы по сохранению уникального т.н. "Лазского балкона" дворца, который не реставрировался более полувека. Также будет подготовлена специальная дренажная система, которая защитит фундамент дворца от осадков. Проект реставрации был подготовлен при участии архитекторов, реставраторов, искусствоведов и историков Национального агентства по охране культурного наследия. После завершения реставрации посетители увидят отреставрированные залы и уникальные экспонаты, которые не выставлялись во дворце более века. Полная реставрация дворца Нико Дадиани была проведена при поддержке Фонда "Карту" в 2016-2019 годах. Дадиани – древний грузинский аристократический род, известный родством с Наполеоном Бонапартом. Одна из княгинь Дадиани была женой племянника Наполеона Аскила Мюрата. Усадьба князей Дадиани знаменита и своим садом, который сейчас известен как Зугдидский ботанический сад. Специально для создания сада в XIX веке пригласили европейских садоводов и привезли из Европы редкие растения. Музей во Дворце Дадиани – старейший в Грузии. Давид Дадиани основал свой личный музей в 1839 году с археологическим, нумизматическим, военным и этнографическим кабинетами. В настоящее время в музее хранится более 50 тысяч экспонатов. Среди них – посмертная маска французского императора Наполеона Бонапарта (1769-1821), одна из трех бронзовых копий, отлитых в Париже в 1833 году с оригинального гипсового слепка, снятого с лица императора профессором анатомии Франческо Антомарки. Музей украшают уникальные работы европейских художников, в том числе портрет Екатерины Чавчавадзе, написанный в 1865 году немецким художником Францем Винтерпальтером, а также несколько работ французского художника Пьера Бланшара, преподнесенных в дар российским императором Александром II правителю Самегрело Нико Дадиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело

зугдиди

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

самегрело, зугдиди, западная грузия, фонд "карту", культура, новости, грузия