Экспорт грузинского вина – кто его покупает?
27.08.2025
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузия экспортировала 49,5 тысячи тонн вина на сумму 144,8 миллиона долларов в период с 1 января по 31 июля 2025 года, данные обнародованы на портале Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". За аналогичный период 2024 года Грузия экспортировала 60,3 тысячи тонн вина на сумму 173,7 миллиона долларов. Главными странами-покупателями грузинского вина являются Россия, Польша и Украина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузия экспортировала 49,5 тысячи тонн вина на сумму 144,8 миллиона долларов в период с 1 января по 31 июля 2025 года, данные обнародованы на портале Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
За аналогичный период 2024 года Грузия экспортировала 60,3 тысячи тонн вина на сумму 173,7 миллиона долларов.
Главными странами-покупателями грузинского вина являются Россия, Польша и Украина.
Топ-10 стран – импортеров вина
Страна
Объем экспорта, тонн
Сумма, млн долларов
Россия
32 716
89,61
Польша
4 142
10,07
Украина
2 609
7,23
Китай
1 890
6,09
Казахстан
1 664
5,49
Беларусь
1 847
5,12
Германия
727
3,35
Латвия
708
2,65
США
527
3,35
Литва
413
1,44