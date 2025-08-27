Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250827/eksport-gruzinskogo-vina--kto-ego-pokupaet-294675769.html
Экспорт грузинского вина – кто его покупает?
Экспорт грузинского вина – кто его покупает?
Sputnik Грузия
Главными странами-покупателями грузинского вина являются Россия, Польша и Украина 27.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-27T09:01+0400
2025-08-27T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
грузинское вино
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/19/243361916_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6c21159e69cca930627866679b38980d.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузия экспортировала 49,5 тысячи тонн вина на сумму 144,8 миллиона долларов в период с 1 января по 31 июля 2025 года, данные обнародованы на портале Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". За аналогичный период 2024 года Грузия экспортировала 60,3 тысячи тонн вина на сумму 173,7 миллиона долларов. Главными странами-покупателями грузинского вина являются Россия, Польша и Украина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/19/243361916_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_075d1ac17d7617ce3dd817f3949283b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, грузинское вино
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, грузинское вино

Экспорт грузинского вина – кто его покупает?

09:01 27.08.2025
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинское вино
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
Главными странами-покупателями грузинского вина являются Россия, Польша и Украина
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузия экспортировала 49,5 тысячи тонн вина на сумму 144,8 миллиона долларов в период с 1 января по 31 июля 2025 года, данные обнародованы на портале Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
За аналогичный период 2024 года Грузия экспортировала 60,3 тысячи тонн вина на сумму 173,7 миллиона долларов.
Главными странами-покупателями грузинского вина являются Россия, Польша и Украина.
Топ-10 стран – импортеров вина

Страна

Объем экспорта, тонн

Сумма, млн долларов

Россия

32 716

89,61

Польша

4 142

10,07

Украина

2 609

7,23

Китай

1 890

6,09

Казахстан

1 664

5,49

Беларусь

1 847

5,12

Германия

727

3,35

Латвия

708

2,65

США

527

3,35

Литва

413

1,44

Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0