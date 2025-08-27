https://sputnik-georgia.ru/20250827/eksport-gruzinskogo-vina--kto-ego-pokupaet-294675769.html

Экспорт грузинского вина – кто его покупает?

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Грузия экспортировала 49,5 тысячи тонн вина на сумму 144,8 миллиона долларов в период с 1 января по 31 июля 2025 года, данные обнародованы на портале Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". За аналогичный период 2024 года Грузия экспортировала 60,3 тысячи тонн вина на сумму 173,7 миллиона долларов. Главными странами-покупателями грузинского вина являются Россия, Польша и Украина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

