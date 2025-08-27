https://sputnik-georgia.ru/20250827/esche-odin-kandidat-pretenduet-na-post-mera-tbilisi--partiya-girchi-vydvinula-khvichiya-294680982.html
Еще один кандидат претендует на пост мэра Тбилиси – партия "Гирчи" выдвинула Хвичия
Еще один кандидат претендует на пост мэра Тбилиси – партия "Гирчи" выдвинула Хвичия
Sputnik Грузия
Лидер либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия заявляет о готовности к сотрудничеству со всеми политическими силами в Грузии 27.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-27T16:36+0400
2025-08-27T16:36+0400
2025-08-27T16:36+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
яго хвичия
каха каладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/05/288283237_62:135:960:640_1920x0_80_0_0_b791421230ecff2f0ea1806714a0d90d.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" выдвинула Яго Хвичия в качестве своего кандидата на пост мэра Тбилиси на выборах в органы местного самоуправления 4 октября. Кандидатов на пост мэра Тбилиси уже выдвинули правящая партия "Грузинская мечта" – Каху Каладзе, "Лело" и "Гахария за Грузию" – Ираклия Купрадзе, "Консерваторы за Грузию" ("Аль-инфо) – Зураба Махарадзе. Политик также отметил, что "Гирчи" – единственная партия, которая не угрожает оппонентам местью. "Мы – единственная партия, которая заявляет, что готова к сотрудничеству", – добавил Хвичия. Кроме того, еще один лидер "Гирчи" Герман Сабо представил трех кандидатов в члены городского собрания (сакребуло) Тбилиси. Ими стали Дато Панджакидзе, Георгий Гвенетадзе и Эка Ониани. В случае избрания Хвичия градоначальником, пост вице-мэра займет Александр Раквиашвили. Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября. "Гирчи" будет участвовать в них под номером 36. На парламентских выборах 2024 года партия "Гирчи" не смогла преодолеть 5% проходной барьер и осталась вне стен парламента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/05/288283237_162:135:835:640_1920x0_80_0_0_7db19e6f344be51be118565f6de7c6e5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, яго хвичия, каха каладзе
политика, грузия, новости, тбилиси, яго хвичия, каха каладзе
Еще один кандидат претендует на пост мэра Тбилиси – партия "Гирчи" выдвинула Хвичия
Лидер либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия заявляет о готовности к сотрудничеству со всеми политическими силами в Грузии
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" выдвинула Яго Хвичия в качестве своего кандидата на пост мэра Тбилиси на выборах в органы местного самоуправления 4 октября.
Кандидатов на пост мэра Тбилиси уже выдвинули правящая партия "Грузинская мечта" – Каху Каладзе, "Лело" и "Гахария за Грузию" – Ираклия Купрадзе, "Консерваторы за Грузию" ("Аль-инфо) – Зураба Махарадзе.
"Мы – единственная партия, которая хочет превратить этот город в мегаполис. В основном политики стараются сделать из него деревню. Мы хотим освободить Тбилиси от ненужных тягот, чтобы этот город стал не деревней, а Нью-Йорком. Тбилиси должен стать экономическим центром Кавказа", – сказал Хвичия.
Политик также отметил, что "Гирчи" – единственная партия, которая не угрожает оппонентам местью. "Мы – единственная партия, которая заявляет, что готова к сотрудничеству", – добавил Хвичия.
Кроме того, еще один лидер "Гирчи" Герман Сабо представил трех кандидатов в члены городского собрания (сакребуло) Тбилиси. Ими стали Дато Панджакидзе, Георгий Гвенетадзе и Эка Ониани.
В случае избрания Хвичия градоначальником, пост вице-мэра займет Александр Раквиашвили.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября. "Гирчи" будет участвовать в них под номером 36.
Партия "Гирчи" раскололась в декабре 2020 года, вскоре после парламентских выборов. Один из ее основателей, бывший член "Единого национального движения" Зураб Джапаридзе вместе с частью соратников покинул партию, создав новую и более радикальную – "Гирчи – больше свободы".
На парламентских выборах 2024 года партия "Гирчи" не смогла преодолеть 5% проходной барьер и осталась вне стен парламента.