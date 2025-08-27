https://sputnik-georgia.ru/20250827/esche-odin-kandidat-pretenduet-na-post-mera-tbilisi--partiya-girchi-vydvinula-khvichiya-294680982.html

Еще один кандидат претендует на пост мэра Тбилиси – партия "Гирчи" выдвинула Хвичия

27.08.2025

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" выдвинула Яго Хвичия в качестве своего кандидата на пост мэра Тбилиси на выборах в органы местного самоуправления 4 октября. Кандидатов на пост мэра Тбилиси уже выдвинули правящая партия "Грузинская мечта" – Каху Каладзе, "Лело" и "Гахария за Грузию" – Ираклия Купрадзе, "Консерваторы за Грузию" ("Аль-инфо) – Зураба Махарадзе. Политик также отметил, что "Гирчи" – единственная партия, которая не угрожает оппонентам местью. "Мы – единственная партия, которая заявляет, что готова к сотрудничеству", – добавил Хвичия. Кроме того, еще один лидер "Гирчи" Герман Сабо представил трех кандидатов в члены городского собрания (сакребуло) Тбилиси. Ими стали Дато Панджакидзе, Георгий Гвенетадзе и Эка Ониани. В случае избрания Хвичия градоначальником, пост вице-мэра займет Александр Раквиашвили. Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября. "Гирчи" будет участвовать в них под номером 36. На парламентских выборах 2024 года партия "Гирчи" не смогла преодолеть 5% проходной барьер и осталась вне стен парламента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

