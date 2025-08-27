Какой сегодня церковный праздник: 27 августа 2025

https://sputnik-georgia.ru/20250827/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-avgusta-2025-294674540.html

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк МихейПо церковному календарю 27 августа поминают святого Михея – шестого из 12 малых пророков.Происходил будущий святой из племени Иудова. Он был родом из города Морасфи, расположенного к югу от Иерусалима. Пророческое служение Михей начал примерно в 778 году до Рождества Христова. Он проходил его почти 50 лет при иудейских царях Иоафаме, Ахазе и праведном Езекии.Предсказания и обличения святого Михея, который был современником пророка Исайи, относились как к Иудейскому, так и к Израильскому царствам. Предвидел он бедствия, которые грозили Израильскому царству при его разрушении и Иудее – при нашествии царя Сеннахерима Ассирийского. Также ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира.Мощи пророка обрели в Варафсатии в IV веке после Рождества Христова.Епископ АпамейскийПо церковному календарю 27 августа поминают священномученика Маркелла, епископа Апамейского.Родился будущий святой на Кипре в знатной семье. Получив хорошее образование, Маркелл занимал высокие посты, удивляя окружающих кротостью, красноречием, милосердием и чистотой жизни.Оставив жену с детьми примерно в 375-м, Маркелл предался в Сирии пустынной монашеской жизни. Жители города Апамеи избрали его епископом. Из сказания Феодорита Кирского известно, что святитель, отличавшийся ревностью в борьбе с язычеством, получил разрешение благоверного царя Феодосия Великого (379-395) на разрушение храма Юпитера в Апамее.Когда воины разрушали еще один языческий храм близ Авлона в Апамейской области, язычники схватили и бросили в огонь святителя, издалека наблюдавшего за действиями воинов. Произошло это в 389 году.ИмениныПо церковному календарю 27 августа именины отмечают Александр, Аркадий, Алексей, Владимир, Василий, Евдокия, Ева, Матвей, Николай, Семен, Федор и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

