Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250827/kakoy-yazyk-chasche-vsego-ispolzuyut-inostrantsy-v-gruzii-294669918.html
Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии?
Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии?
Sputnik Грузия
27.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-27T14:35+0400
2025-08-27T14:35+0400
грузия
туризм
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293957340_0:130:2048:1282_1920x0_80_0_0_6fba37b1c1174124ceef559b2384d896.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293957340_154:0:1866:1284_1920x0_80_0_0_27e7b65e89e2c01a925432baba2fec3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, туризм, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, новости, опросы
грузия, туризм, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, новости, опросы

Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии?

14:35 27.08.2025
© photo: Sputnik / StringerВ районе Абанотубани туристов развлекают грузинской музыкой и танцами
В районе Абанотубани туристов развлекают грузинской музыкой и танцами - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Голосов22
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0