Каладзе: Капитальный ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси завершится к концу года

В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек 27.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Капитальный ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси завершится к концу года, теперь работы будут проходить в ночные часы, заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам. Мэрия Тбилиси закрыла станцию "Варкетили" 12 июля из-за необходимости провести работы по очистке потолка и зоны подъема эскалаторов. С 26 августа станция начала обслуживать пассажиров с 07:00 до 23:00. Ремонтные работы будут продолжаться в ночное время до 30 ноября 2025 года. По его словам, эти работы необходимы, чтобы конструкция могла прослужить еще долгие годы. "Проект не могли реализовать, пока метро обслуживало пассажиров, поэтому нам пришлось временно приостановить работу станции", – добавил Каладзе. В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов). После этого мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном случае желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамисони" пришлось расторгнуть. Компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) потребовала продлить срок действия соглашения с мэрией до 30 июня 2026 года из-за сложности работ. Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

