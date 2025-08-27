https://sputnik-georgia.ru/20250827/kurs-lari-dollar-294680409.html
Курс лари на среду – 2,6974 GEL/$1
Курс лари на среду – 2,6974 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару 27.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 августа в размере 2,6974 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 августа в размере 2,6974 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.