https://sputnik-georgia.ru/20250827/kurs-lari-dollar-294680409.html

Курс лари на среду – 2,6974 GEL/$1

Курс лари на среду – 2,6974 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару 27.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-27T09:48+0400

2025-08-27T09:48+0400

2025-08-27T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282978865_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6592d730bad6c16bf7ccc82e67c89e9d.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 августа в размере 2,6974 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии