Модернизация тбилисского метро – новые планы мэрии

Проектирование будет завершено к началу 2026 года

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над проектом обустройства вторых, дополнительных, выходов у наиболее загруженных станций метро столицы – "Марджанишвили" и "Театр Ахметели", заявил мэр Каха Каладзе. Новые выходы направлены на разгрузку станций метро и обеспечение безопасного и бесперебойного движения пассажиров. Проектирование будет завершено к началу 2026 года, после чего мэрия объявит тендер на начало строительных работ. "Повысится безопасность пешеходов: пассажиры смогут быстрее и комфортнее входить и выходить из станций метро. В результате разгрузки транспорта сократятся задержки, вызванные транспортными потоками, как в прилегающих районах, так и вблизи станций метро, на остановках общественного транспорта", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. По словам мэра Тбилиси, концепция проекта была разработана при поддержке Азиатского банка развития, на основе которой в настоящее время готовится детальный проект обустройства вторых выходов. Как ранее заявили в мэрии, дополнительный вход на станции "Ахметели" был предусмотрен проектом во время строительства в конце 80-х годов прошлого века, но впоследствии был отложен. В часы пик у входа в метро на станции "Ахметели" образовываются огромные очереди. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

