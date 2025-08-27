https://sputnik-georgia.ru/20250827/prokuratura-arestovala-scheta-npo-ne-za-ikh-deyatelnost--vitse-spiker-gruzinskoy-mechty-294685291.html
Прокуратура арестовала счета НПО не за их деятельность – вице-спикер "Грузинской мечты"
Прокуратура арестовала счета НПО не за их деятельность – вице-спикер "Грузинской мечты"
27.08.2025
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии арестовала НПО не за их деятельность как неправительственных организаций, а за то, что они вышли за рамки своего устава и вопрос коснулся нацбезопасности, заявил вице-спикер правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.
Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на банковские счета семи неправительственных организаций в рамках расследования по факту саботажа, помощи иностранной организации и организации, подконтрольной иностранной организации во враждебной деятельности.
"В Грузии нужно защищать права женщин, и даже можно использовать некорректные слова, стоя на проспекте Руставели, что оскорбляет права женщин, но вот использование средств для финансирования радикальных действий не является темой для обсуждения в политическом контексте. Прокуратура рассматривает вопрос, который напрямую связан с вопросами национальной безопасности", – сказал Вольский.
Речь идет о следующих НПО: "Фонд гражданского общества", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Институт развития свободы информации", "Защитники демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости".
По данным прокуратуры, целевые финансы вышеуказанных организаций были использованы для приобретения такого оборудования, как специальные противогазы, защитные очки, респираторы, маски для лица, перцовый спрей и другие средства, которые участники акции активно использовали во время насильственных столкновений с полицией на акциях 2024 года.
Также, по версии следователей, НПО оплачивали штрафы правонарушителей, услуги адвокатов и тратили деньги на решение других личных или организационных вопросов.
По данным прокуратуры, их скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования.
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время митингов пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.
Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.