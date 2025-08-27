https://sputnik-georgia.ru/20250827/sbornaya-gruzii-po-futbolu-gotovitsya-k-sentyabrskim-matcham-otbora-na-chm-kto-v-zayavke--294686422.html
Сборная Грузии по футболу готовится к сентябрьским матчам отбора на ЧМ: кто в заявке ?
Сборная Грузии по футболу готовится к сентябрьским матчам отбора на ЧМ: кто в заявке ?
Sputnik Грузия
Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября 27.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-27T18:18+0400
2025-08-27T18:18+0400
2025-08-27T18:46+0400
футбол
вилли саньоль
fifa
георгий мамардашвили
гурам кашия
украина
франция
германия
спорт
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0c/290842042_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_abfff854844223b420f1d9c6bd780f3b.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вызвал на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 24 футболиста, среди них два дебютанта – игрок французского "Меца" Георгий Абуашвили и полузащитник португальского "Эшторила" Нодар Ломинадзе. Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября. В первых двух раундах отборочного цикла сборная Грузии дома примет Турцию 4 сентября и Болгарию – 7 сентября. Состав сборной Грузии Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("ПАОК", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори). Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гочолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия), Саба Хвадагиани ("Маккаби", Израиль). Полузащитники/нападающие: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Нодар Ломинадзе ("Эшторил", Португалия), Георгий Цитаишвили и Георгий Абуашвили (оба – "Мец", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Георгий Микаутадзе ("Лион", Франция). Один из лидеров сборной Георгий Чакветадзе не сможет сыграть в двух домашних матчах отборочного этапа ЧМ из-за травмы. Кроме того, в состав не попали защитники Лаша Двали и Георгий Гвелесиани, которые хорошо проявили себя в матчах чемпионата Европы 2024 в Германии. Расписание матчей сборной Грузии: Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
франция
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0c/290842042_43:0:1275:924_1920x0_80_0_0_53e34ae78ba0d1abf9c4a0e96f3fa7c6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, вилли саньоль, fifa, георгий мамардашвили, гурам кашия, украина, франция, германия, спорт, грузия, новости
футбол, вилли саньоль, fifa, георгий мамардашвили, гурам кашия, украина, франция, германия, спорт, грузия, новости
Сборная Грузии по футболу готовится к сентябрьским матчам отбора на ЧМ: кто в заявке ?
18:18 27.08.2025 (обновлено: 18:46 27.08.2025)
Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вызвал на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 24 футболиста, среди них два дебютанта – игрок французского "Меца" Георгий Абуашвили и полузащитник португальского "Эшторила" Нодар Ломинадзе.
Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября. В первых двух раундах отборочного цикла сборная Грузии дома примет Турцию 4 сентября и Болгарию – 7 сентября.
Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("ПАОК", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори).
Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гочолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия), Саба Хвадагиани ("Маккаби", Израиль).
Полузащитники/нападающие: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Нодар Ломинадзе ("Эшторил", Португалия), Георгий Цитаишвили и Георгий Абуашвили (оба – "Мец", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Георгий Микаутадзе ("Лион", Франция).
Один из лидеров сборной Георгий Чакветадзе не сможет сыграть в двух домашних матчах отборочного этапа ЧМ из-за травмы.
Кроме того, в состав не попали защитники Лаша Двали и Георгий Гвелесиани, которые хорошо проявили себя в матчах чемпионата Европы 2024 в Германии.
Расписание матчей сборной Грузии:
4 сентября, Грузия-Турция,
7 сентября, Грузия-Болгария,
11 октября, Испания-Грузия,
14 октября, Турция-Грузия,
15 ноября, Грузия-Испания,
18 ноября, Болгария-Грузия.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.