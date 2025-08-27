Сборная Грузии по футболу готовится к сентябрьским матчам отбора на ЧМ: кто в заявке ?

https://sputnik-georgia.ru/20250827/sbornaya-gruzii-po-futbolu-gotovitsya-k-sentyabrskim-matcham-otbora-na-chm-kto-v-zayavke--294686422.html

Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября 27.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вызвал на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 24 футболиста, среди них два дебютанта – игрок французского "Меца" Георгий Абуашвили и полузащитник португальского "Эшторила" Нодар Ломинадзе. Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября. В первых двух раундах отборочного цикла сборная Грузии дома примет Турцию 4 сентября и Болгарию – 7 сентября. Состав сборной Грузии Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("ПАОК", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори). Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гочолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия), Саба Хвадагиани ("Маккаби", Израиль). Полузащитники/нападающие: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Нодар Ломинадзе ("Эшторил", Португалия), Георгий Цитаишвили и Георгий Абуашвили (оба – "Мец", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Георгий Микаутадзе ("Лион", Франция). Один из лидеров сборной Георгий Чакветадзе не сможет сыграть в двух домашних матчах отборочного этапа ЧМ из-за травмы. Кроме того, в состав не попали защитники Лаша Двали и Георгий Гвелесиани, которые хорошо проявили себя в матчах чемпионата Европы 2024 в Германии. Расписание матчей сборной Грузии: Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

