Счета авторитетных НПО арестованы в рамках дела о попытке саботажа в Грузии – подробности
Их скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования, заявляют в прокуратуре 27.08.2025
13:36 27.08.2025 (обновлено: 14:30 27.08.2025)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд
© photo: Sputnik / Stringer
Их скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования, заявляют в прокуратуре
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на банковские счета ряда неправительственных организаций в рамках расследования по факту саботажа, помощи иностранной организации и организации, подконтрольной иностранной организации во враждебной деятельности.
Речь идет о следующих НПО: "Фонд гражданского общества", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Институт развития свободы информации", "Защитники демократии", "Грузинская демократическая инициатива", НПО "Сафари" и "Центр социальной справедливости".

"Поскольку деятельность указанных НПО вышла за рамки целей, определенных их уставами, и значительная часть полученных финансов была направлена на финансирование противозаконных действий, на основании постановления суда 27 августа был наложен арест на банковские счета указанных организаций", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, расследованием установлено, что "с целью эффективного осуществления насильственных действий против правоохранителей" на акциях 2024 года отдельные участники во время столкновений с полицией были оснащены специальными противогазами, шлемами, масками для лица, респираторами, защитными очками, дубинками.
"Оснащение участников акции, осуществляющих насильственные действия против правоохранителей, специальными средствами координировалось, в том числе, за счет средств неправительственных организаций", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, целевые финансы вышеуказанных организаций были использованы для приобретения такого оборудования, как специальные противогазы, защитные очки, респираторы, маски для лица, перцовый спрей и другие средства, которые участники акции активно использовали во время насильственных столкновений с полицией.
"Руководители этих организаций открыто призывали общество к неповиновению и сопротивлению. В то же время их организационная и финансовая деятельность была полностью направлена на обеспечение финансовой защиты лиц, вовлеченных в насильственные действия, и членов их семей", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, НПО оплачивали штрафы правонарушителей, адвокатов и тратили деньги на решение других личных или организационных вопросов.
"Целью указанных действий было, с одной стороны, поощрение лиц, вовлеченных в противоправные действия, и, с другой – защита лиц, вовлеченных в эти действия", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования.

Акции протеста

В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время митингов пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.
Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
