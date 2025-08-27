https://sputnik-georgia.ru/20250827/strelba-v-katolicheskoy-shkole-v-minnesote-est-zhertvy-294689246.html

Стрельба в католической школе в Миннесоте: есть жертвы

Стрельба в католической школе в Миннесоте: есть жертвы

27.08.2025

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Двое детей погибли и 14 получили ранения в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе (штат Миннесота) в США, сообщил руководитель городской полиции Брайан О'Хара."Два ребенка восьми и десяти лет погибли, 17 человек ранены, из них 14 детей", – сказал журналистам О'Хара, трансляцию выступления которого вели американские телеканалы.По словам О'Хара, злоумышленник вел огонь снаружи, через окно церкви. Стрелок – молодой человек возраста около 20 лет – покончил с собой.Представитель полиции добавил, что у предполагаемого преступника нет криминальной истории. Также пока неизвестно, связан ли он как либо со школой. С собой у стрелявшего были винтовка, дробовик и пистолет, а стрельбу он вел из всего имеющегося оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

