Въезды в Тбилиси оформят по-новому: мэрия объявила прием эскизов
27.08.2025
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Служба архитектуры мэрии Тбилиси объявила конкурс на госзакупку услуг по разработке архитектурно-художественных эскизов знаков, которые разместят при въезде в город, сообщили в пресс-службе. Новые композиции появятся при въезде в Тбилиси со стороны Мцхета, Кахети, Рустави и Марнеули. Условия конкурса были разработаны Службой архитектуры и опубликованы на официальном портале государственных закупок – tenders.procurement.gov.ge. Примечательно, что композиция обязательно должна включать в себя название города. Принять участие в конкурсе могут все заинтересованные лица. Крайний срок подачи документов – 29 сентября 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Служба архитектуры мэрии Тбилиси объявила конкурс на госзакупку услуг по разработке архитектурно-художественных эскизов знаков, которые разместят при въезде в город, сообщили в пресс-службе.
Новые композиции появятся при въезде в Тбилиси со стороны Мцхета, Кахети, Рустави и Марнеули.
Условия конкурса были разработаны Службой архитектуры и опубликованы на официальном портале государственных закупок – tenders.procurement.gov.ge.
Примечательно, что композиция обязательно должна включать в себя название города. Принять участие в конкурсе могут все заинтересованные лица. Крайний срок подачи документов – 29 сентября 2025 года.