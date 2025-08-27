https://sputnik-georgia.ru/20250827/vezdy-v-tbilisi-oformyat-po-novomu--meriya-obyavila-priem-eskizov-294685822.html

Въезды в Тбилиси оформят по-новому: мэрия объявила прием эскизов

Въезды в Тбилиси оформят по-новому: мэрия объявила прием эскизов

Sputnik Грузия

27.08.2025

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Служба архитектуры мэрии Тбилиси объявила конкурс на госзакупку услуг по разработке архитектурно-художественных эскизов знаков, которые разместят при въезде в город, сообщили в пресс-службе. Новые композиции появятся при въезде в Тбилиси со стороны Мцхета, Кахети, Рустави и Марнеули. Условия конкурса были разработаны Службой архитектуры и опубликованы на официальном портале государственных закупок – tenders.procurement.gov.ge. Примечательно, что композиция обязательно должна включать в себя название города. Принять участие в конкурсе могут все заинтересованные лица. Крайний срок подачи документов – 29 сентября 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

