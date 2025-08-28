https://sputnik-georgia.ru/20250828/294694520.html

Мир после СВО не будет прежним: России грозит новый кризис

Обнищавшая Америка никуда не денется с карты мира, пишет колумнист РИА Новости. Знаменитый американский экономист Кеннет Рогофф (судя по фамилии, его предки — выходцы из России), профессор, лауреат, автор бестселлеров и прочее, и прочее, предсказал США грандиозный экономический кризис.Казалось бы, что тут нового? Данила Багров еще 30 лет назад точно знал, что "скоро вашей Америке кирдык". Однако в 2007 году Рогофф тоже предсказал финансовый кризис — и попал в яблочко.При этом бывший главэкономист МВФ вовсе не принадлежит к ненавистникам Дональда Трампа, которые наводят панику, лишь бы обвинить во всем американского президента. Нет, он отдает должное усилиям Белого дома, пытающегося притормозить неотвратимо наползающий катаклизм.Проблема в том, что остановить его уже нельзя. Рванет неизбежно — спусковым крючком может стать любой стресс типа новой пандемии или природной катастрофы. А то и просто инвесторы внезапно дрогнут, перепугавшись "пузырей" на рынке, начнут продавать — и все полетит в тартарары.Причины кризиса очевидны и не раз сформулированы: спад реального производства, гигантский госдолг США, обслуживание которого уже обходится дороже, чем все военные расходы, а также манера американской администрации чуть что печатать доллары, вваливая в экономику триллионы ничем не обеспеченных бумажек. Плюс санкционная политика, из-за которой доверие к доллару падает еще больше.Пути выхода из кризиса Рогофф видит следующие.Первый вариант: позорный дефолт по типу того, который устроил Рузвельт в 1933 году. До этого гражданам Соединенных Штатов было разрешено получать в банках по чеку либо наличные доллары, либо их эквивалент золотом. Рузвельт хранение драгметалла у частников запретил. Американцам было велено немедленно сдать все слитки и золотые монеты, иначе конфискация, штраф, тюрьма. Тогда доллар обрушился по отношению к золоту в два раза. Это позволило решить проблему с внешним долгом США: он просто моментально обесценился — к большому неудовольствию стран-кредиторов.Второй выход: постепенное ослабление доллара, что позволит снизить расходы на обслуживание госдолга.Третий вариант: принудительное изъятие средств граждан, хранящихся, например, в пенсионных фондах, и направление их в госбюджет. Это так называемая финансовая репрессия.Рогофф полагает, что Вашингтон в конце концов попытается использовать все три варианта: и частичный дефолт, и удешевление доллара, и репрессию. Для населения Соединенных Штатов это означает жесткую экономию.В переводе с экономического птичьего языка на человеческий: есть нешуточный шанс, что американцев ждет шоковая терапия на манер той, которую чикагские мальчики проворачивали на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. Бумеранг за наши страдания уже полетел обратно.Рогофф предсказывает, что ослабление финансовой мощи неизбежно ослабит военную машину США, а это, в свою очередь, ускорит обвал экономики. Ведь для того, чтобы быть экономическим гегемоном, надо оставаться непобедимой военной империей — по-другому дела не делаются.Другая опасность — о ней Рогофф, правда, тактично умалчивает — это возмущение населения. Американцы слишком привыкли к хорошей жизни, вряд ли они смиренно примут свое обнищание. Уже сейчас 40 процентов населения живут в бедности, города захлестывают бунты, мятежи и уличная преступность. Что будет, когда обеднеют еще десятки миллионов человек? Сомнительно, что граждане примут свое ограбление так же безропотно, как их предки во времена Рузвельта.Десятилетиями американцы стращают весь мир тем, что экономический кризис в США станет катастрофой для всех. "Американская экономика влияет на каждого — от американцев в сияющих небоскребах Манхэттена до мусорщика в трущобах развивающейся страны", — чеканит CNN, скромно умалчивая о тех американцах, что ищут еду на помойках Сан-Франциско.На самом деле здесь все значительно сложнее. Да, многие страны хранят средства в американских облигациях. Однако на фоне их экономик потеря этих средств выглядит болезненной, но не катастрофической. Восемьсот с лишним миллиардов долларов, которые может потерять Китай, — не такая уж страшная сумма для этой гигантской страны. Масштаб российской экономики в разы меньше, но заморозка наших 300 миллиардов за рубежом ни к какому кризису не привела.Обнищавшая Америка никуда не денется с карты мира. Продолжится добыча нефти, выживет, возможно, сельское хозяйство — соответственно, в некоторых регионах сохранится запрос на импорт.Страны мира смогут развивать отношения с отдельными штатами и регионами США, которым придется научиться выстраивать по-настоящему равноправные отношения с торговыми партнерами. Не приходится говорить, что экономический кризис неизбежно ослабляет связи между регионами и государство подвергается риску дефрагментации — Россия все это прошла на своем опыте в 90-е.Россию американский кризис если и заденет, то по касательной. Еще в 2008 году, когда отношения между нашими странами успешно развивались, нас практически не затронула очень болезненная для американцев Великая рецессия. Сейчас наш товарооборот на историческом минимуме.Да, союзникам США, конечно, не позавидуешь: им придется заплатить за провал сюзерена. Однако для других стран американский кризис может предоставить интересные возможности. Вероятно, мы увидим еще тот удивительный момент, когда независимый Техас подаст заявку на вступление в ОПЕК+, а суверенная Калифорния — в БРИКС. Мы, конечно, их рассмотрим.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

