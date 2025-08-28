Что обсудили глава Минэкономики Грузии и и. о. посла США в Тбилиси?

https://sputnik-georgia.ru/20250828/chto-obsudili-glava-minekonomiki-gruzii-i-i-o-posla-ssha-v-tbilisi-294692632.html
Sputnik Грузия
После прихода к власти Дональда Трампа правительство Грузии не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом...
2025-08-28T14:20+0400
2025-08-28T14:20+0400
2025-08-28T14:20+0400
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Приоритетные направления сотрудничества Грузии и США в сферах торговли, транспорта и инвестиций, а также важность развития Среднего коридора обсудили глава Минэкономики Мариам Квривишвили и и. о. посла США в Грузии Алан Перселл в ходе встречи в Тбилиси, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. При администрации Байдена со стороны США было приостановлено стратегическое партнерство с Грузией и введены санкции, в том числе против почетного председателя партии власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. А посол США Робин Данниган объявила о досрочной приостановке своих полномочий. О ее добровольном решении покинуть дипломатическую службу стало известно 5 июня. Министр подчеркнула важность мирных инициатив президента Трампа, включая мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое открыло новые возможности развития в регионе Южного Кавказа. По ее словам, достигнутый результат важен для поддержания мира и безопасности в регионе, что является приоритетом политики правительства Грузии. Обе стороны акцентировали внимание на важности развития Среднего коридора. Была подчеркнута роль Грузии как ключевого игрока в региональных транзитных проектах, а также важность развития Среднего коридора как стабильного, безопасного и эффективного транзитного маршрута, соединяющего Европу и Азию. Внимание также было уделено инфраструктурным проектам, которые правительство Грузии реализует и планирует для развития Среднего коридора и повышения его конкурентоспособности. Также было отмечено, что товарооборот между странами растет и за январь-июль 2025 года составил 1,6 млрд долларов США. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство Грузии не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Между тем, при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тек, кто является пособником "отката от демократии". В отличии от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Приоритетные направления сотрудничества Грузии и США в сферах торговли, транспорта и инвестиций, а также важность развития Среднего коридора обсудили глава Минэкономики Мариам Квривишвили и и. о. посла США в Грузии Алан Перселл в ходе встречи в Тбилиси, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
При администрации Байдена со стороны США было приостановлено стратегическое партнерство с Грузией и введены санкции, в том числе против почетного председателя партии власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. А посол США Робин Данниган объявила о досрочной приостановке своих полномочий. О ее добровольном решении покинуть дипломатическую службу стало известно 5 июня.
В ходе встречи Квривишвили и Перселла внимание было акцентировано на важности двустороннего стратегического партнерства. Отмечено, что грузинская сторона заинтересована в перезагрузке отношений с США и возобновлении стратегического сотрудничества.
Министр подчеркнула важность мирных инициатив президента Трампа, включая мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое открыло новые возможности развития в регионе Южного Кавказа.
По ее словам, достигнутый результат важен для поддержания мира и безопасности в регионе, что является приоритетом политики правительства Грузии.
Обе стороны акцентировали внимание на важности развития Среднего коридора.
Была подчеркнута роль Грузии как ключевого игрока в региональных транзитных проектах, а также важность развития Среднего коридора как стабильного, безопасного и эффективного транзитного маршрута, соединяющего Европу и Азию.
Внимание также было уделено инфраструктурным проектам, которые правительство Грузии реализует и планирует для развития Среднего коридора и повышения его конкурентоспособности.
Также было отмечено, что товарооборот между странами растет и за январь-июль 2025 года составил 1,6 млрд долларов США.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство Грузии не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.
Между тем, при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тек, кто является пособником "отката от демократии".
В отличии от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.