Грузия отмечает Мариамоба – Успение Пресвятой Богородицы

Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем 28.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные во всем мире в четверг, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих церковных праздников в православии.В Грузии Мариамоба – один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

