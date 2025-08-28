https://sputnik-georgia.ru/20250828/gruziya-otmechaet-mariamoba--uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-294676249.html
Грузия отмечает Мариамоба – Успение Пресвятой Богородицы
Грузия отмечает Мариамоба – Успение Пресвятой Богородицы
Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные во всем мире в четверг, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих церковных праздников в православии.В Грузии Мариамоба – один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные во всем мире в четверг, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.
Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем.
Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих церковных праздников в православии.
В Грузии Мариамоба – один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии.
В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.