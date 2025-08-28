Как будут работать Дома юстиции Грузии в выходной – 29 августа

https://sputnik-georgia.ru/20250828/kak-budut-rabotat-doma-yustitsii-gruzii-v-vykhodnoy--29-avgusta-294685510.html
Правительство Грузии объявило 29 августа официальным выходным днем 28.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Тбилисский центральный, Батумский №1 и Кутаисский дома юстиции будут работать в пятницу, 29 августа, с 09:00 до 18:00, говорится в сообщении ведомства. Правительство Грузии объявило 29 августа официальным выходным днем. В стране 28 августа и так официальный нерабочий день, это праздник Успения Пресвятой Богородицы. А 30 и 31 августа в этом году выпали на выходные дни недели. Вышеуказанные филиалы будут предоставлять только персональные услуги, необходимые лицу, в ускоренном порядке. С полным списком услуг можно ознакомится на сайте. Также 29 августа будут выдаваться готовые документы как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме того, в этот день дома бракосочетаний и колл-центры будут работать по стандартному графику. В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать заявление на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом. Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году. В Тбилиси их действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили. Частные компании самостоятельно принимают решения о работе в выходные дни. А вот банки и государственные учреждения будут отдыхать. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг в разных направлениях. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решать все вопросы в одном здании.
