Какой сегодня церковный праздник: 28 августа 2025
Какой сегодня церковный праздник: 28 августа 2025
По церковному календарю 28 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – день земной кончины Божьей Матери
Sputnik Грузия рассказывает об одном из 12 главных праздников православной церкви, который по церковному календарю отмечают 28 августа.Успение БогородицыПо церковному календарю 28 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – верующие в этот день отмечают победу вечной жизни над смертью.Божья Матерь, по церковному преданию, после вознесения Спасителя на небо жила в доме апостола Иоанна в Иерусалиме. Он заботился о Ней как о родной матери.Богоматерь проводила дни и ночи в молитве – она принимала всех, кто приходил к Ней, исцеляя больных и утешая страждущих и заблудших.Божья Матерь часто молилась в Гефсиманском саду у Святого Гроба Господня. Однажды Архангел Гавриил, явившись Ей там, преподнес Богородице светящуюся райскую ветвь – символ победы над смертью и тлением.Архангел сообщил Деве Марии, что Ее земная жизнь окончится через три дня. Пресвятая Богородица, несказанно обрадовавшись этой вести, стала готовиться к своей кончине.Когда пришло время Пресвятой Богородице перейти из земной жизни в вечную, все апостолы из числа двенадцати и семидесяти, проповедовавшие Христово учение в разных концах мира, по ее молитве собрались чудесным образом у одра Божьей Матери.Когда настал час Успения Пресвятой Богородицы, Спаситель Сам сошел к ней в окружении ангелов, чтобы забрать с собой ее душу. Пресвятая Дева без всякого телесного страдания предала в руки Своего Сына и Господа душу, и тотчас раздалось ангельское пение.Апостолы, оплакав разлуку с Богородицей, погребли тело, согласно Ее воле, в пещере в Гефсимании, между могилами Ее родителей и Иосифа Обручника. Закрыв вход в пещеру большим камнем, они молились у входа три дня.Фома, опоздавший к Успению и погребению Пресвятой Богородицы, попросил открыть пещеру, чтобы поклониться Ее праху, но тела Божьей Матери не обнаружил. Так все уверились, что Господь вознес Богородицу на небо вместе с телом.В тот же день вечером Пресвятая Богородица явилась к апостолам за ужином и сказала: "Радуйтесь! Я с вами во все дни". Апостолы так обрадовались, что подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя ("часть Господа"), воскликнув: "Пресвятая Богородица, помогай нам!"Все христиане воздают особую честь Богородице – самому почитаемому и священному лицу после Спасителя. Многочисленные храмы и монастыри по всему миру воздвигнуты в честь Успения Пресвятой Богородицы.Материал подготовлен на основе открытых источников.
