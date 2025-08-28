https://sputnik-georgia.ru/20250828/kurs-lari-na-chetverg--26968-gel1-294688263.html

Курс лари на четверг – 2,6968 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 28.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 августа в размере 2,6968 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.

