Один из участков трассы на западе Грузии закроют для грузовиков
Один из участков трассы на западе Грузии закроют для грузовиков
28.08.2025
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Один из участков трассы на западе Грузии в регионе Имерети закроется для грузовиков на шесть дней, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии. В частности движение грузового транспорта будет ограничено с 30 августа по 4 сентября с 1 километра по 41-й километр дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Причиной закрытия называются реабилитационные работы. Движение остальных видов автотранспорта на этой дороге будет свободно.
Один из участков трассы на западе Грузии закроют для грузовиков

22:15 28.08.2025 (обновлено: 22:41 28.08.2025)
Опасные дороги в горах Тушети
Движение остальных видов автотранспорта на этой дороге будет свободно
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Один из участков трассы на западе Грузии в регионе Имерети закроется для грузовиков на шесть дней, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.
В частности движение грузового транспорта будет ограничено с 30 августа по 4 сентября с 1 километра по 41-й километр дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Причиной закрытия называются реабилитационные работы.
Движение остальных видов автотранспорта на этой дороге будет свободно.
