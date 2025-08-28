https://sputnik-georgia.ru/20250828/odin-iz-uchastkov-trassy-na-zapade-gruzii-zakroyut-dlya-gruzovikov-294697505.html
Один из участков трассы на западе Грузии закроют для грузовиков
Движение остальных видов автотранспорта на этой дороге будет свободно 28.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Один из участков трассы на западе Грузии в регионе Имерети закроется для грузовиков на шесть дней, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии. В частности движение грузового транспорта будет ограничено с 30 августа по 4 сентября с 1 километра по 41-й километр дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Причиной закрытия называются реабилитационные работы. Движение остальных видов автотранспорта на этой дороге будет свободно.
22:15 28.08.2025 (обновлено: 22:41 28.08.2025)
Движение остальных видов автотранспорта на этой дороге будет свободно
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Один из участков трассы на западе Грузии в регионе Имерети закроется для грузовиков на шесть дней, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.
В частности движение грузового транспорта будет ограничено с 30 августа по 4 сентября с 1 километра по 41-й километр дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Причиной закрытия называются реабилитационные работы.
Движение остальных видов автотранспорта на этой дороге будет свободно.