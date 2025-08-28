https://sputnik-georgia.ru/20250828/priznanie-byvshey-glavy-usaid-podtverzhdaet-pozitsiyu-pravitelstva-gruzii-294694270.html

Признание бывшей главы USAID подтверждает позицию правительства Грузии

В правящей партии Грузии выразили удивление отсутствием поддержки со стороны администрации президента США Дональда Трампа, чью позицию по вопросам деятельности... 28.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Признание бывшей главы USAID Саманты Пауэр подтверждает позицию правительства Грузии, что тратились миллионы на устранение нежелательных властей в Европе, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили. Саманта Пауэр, возглавляющая USAID и занимающая пост постоянного представителя США в ООН, рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, что агентство потратило десятки миллионов долларов на становление режима Санду в Молдове, и только с приходом Трампа потоки денег были прекращены.В то же время он отметил, что удивлен отсутствием поддержки администрации президента США Дональда Трампа "Грузинской мечты"."Правительство "Грузинской мечты" – это именно то правительство, которое уже давно соглашается с политикой, объявленной Дональдом Трампом, и прямо заявляет, что эти средства от USAID использовались именно против демократии, для организации революций, хаоса, и молчание со стороны администрации США и открытое отсутствие поддержки, естественно, вызывает много вопросов ", – заявил Матикашвили. Недовольство молчанием администрации Трампа выразил и другой депутат партии власти, Тенгиз Шарманашвили. "Почему-то ничего не говорят о Грузии, что те же процессы происходили и в Грузии. Та же новая администрация США почему-то предпочитает молчать, что, конечно, вызывает подозрения. Один в один те же процессы происходили, точно такие же негативные процессы финансировались этими организациями в Грузии, и тогда, когда в отношении других стран говорят, что это было неправильно, еще ни слова не сказали в отношении Грузии", – заявил Шарманашвили. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Между тем, при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тек, кто является пособником "отката от демократии". В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

