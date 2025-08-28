https://sputnik-georgia.ru/20250828/rossiya-vozobnovila-vvoz-arbuzov-iz-gruzii-posle-dvukhletnego-pereryva-294656763.html
Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва
Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва
28.08.2025
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Россия этим летом импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. Российские компании традиционно закупали у грузинских фермеров арбузы в июне и июле, однако в 2022 году прекратили эти закупки. Небольшая поставка была в 2023 году – всего на 11,9 тысячи долларов, а затем вновь не было импорта. В этом же году поставки возобновились, составив 455,6 тысячи долларов за два летних месяца. При этом в июле они достигли значений, близких к тем, которые были до перерыва, – 415,8 тысячи долларов. Помимо России, арбузы у Грузии этим летом также покупали Армения (232,6 тысячи долларов) и Беларусь (23,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
11:58 28.08.2025 (обновлено: 12:19 28.08.2025)
