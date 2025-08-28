Российская компания провела цифровизацию железной дороги между Азербайджаном и Грузией

https://sputnik-georgia.ru/20250828/rossiyskaya-kompaniya-provela-tsifrovizatsiyu-zheleznoy-dorogi-mezhdu-azerbaydzhanom-i-gruziey-294696807.html
Цифровизация позволит увеличить скорость движения пассажирских поездов на линии Баку – Беюк-Кесик со 100 километров в час до 140 километров в час
20:57 28.08.2025 (обновлено: 21:11 28.08.2025)
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Российская группа компаний "Нацпроектстрой" завершила цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией, сообщила компания.
"В Азербайджане специалисты "1520 Сигнал" (входит в "Нацпроектстрой") оснастили современной автоматикой участок железной дороги Уджар – Гаджигабул. Тем самым завершилась цифровизация управления движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией", – говорится в сообщении.
Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, заказчик – Азербайджанские железные дороги.
"В работе над крупными инфраструктурными проектами за рубежом "Нацпроектстрой" стремится создавать экосистему с местными партнерами: мы локализуем часть производства, создаем рабочие места. Цифровизация линии Баку – Беюк-Кесик – успешный пример такой международной кооперации. В результате проекта существенно вырастут скорость и эффективность перевозок на линии, повысится безопасность движения", – приводятся в сообщении слова замгендиректора по коммерции "Нацпроектстроя" Дмитрия Болотского.
Болотский добавил, что цифровизация позволит увеличить скорость движения пассажирских поездов на линии Баку – Беюк-Кесик со 100 километров в час до 140 километров в час, грузовых – с 80 километров в час до 120 километров в час. Интервал между поездами в перспективе сократится с 20 до 8 минут.
Участок Уджар – Гаджигабул протяженностью 122 километра не модернизировался более сорока лет, с 1980 года. В ходе проекта вместо устаревших релейных систем здесь внедрили современную цифровую автоматику. Теперь диспетчеры станций смогут дистанционно, через компьютер, переключать стрелки и светофоры, устанавливать маршруты, контролировать параметры устройств и своевременно выявлять предотказные состояния оборудования.
Новая система будет управлять работой шести станций, 19 переездов и более 120 стрелочных переводов. Производитель системы – азербайджанская компания Rail Trans Service, в основе разработки – российские цифровые решения компаний "Нацпроектстроя".
Всего с 2019 года компании "Нацпроектстроя" перевели на линии Баку – Беюк-Кесик в цифровой режим управления 711 стрелок и 27 станций, включая важнейшие узлы Гянджа, Евлах, Уджар и станцию стыкования токов Беюк-Кесик.