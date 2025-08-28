https://sputnik-georgia.ru/20250828/rossiyskaya-kompaniya-provela-tsifrovizatsiyu-zheleznoy-dorogi-mezhdu-azerbaydzhanom-i-gruziey-294696807.html

Российская компания провела цифровизацию железной дороги между Азербайджаном и Грузией

Цифровизация позволит увеличить скорость движения пассажирских поездов на линии Баку – Беюк-Кесик со 100 километров в час до 140 километров в час 28.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Российская группа компаний "Нацпроектстрой" завершила цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией, сообщила компания. Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, заказчик – Азербайджанские железные дороги. "В работе над крупными инфраструктурными проектами за рубежом "Нацпроектстрой" стремится создавать экосистему с местными партнерами: мы локализуем часть производства, создаем рабочие места. Цифровизация линии Баку – Беюк-Кесик – успешный пример такой международной кооперации. В результате проекта существенно вырастут скорость и эффективность перевозок на линии, повысится безопасность движения", – приводятся в сообщении слова замгендиректора по коммерции "Нацпроектстроя" Дмитрия Болотского. Участок Уджар – Гаджигабул протяженностью 122 километра не модернизировался более сорока лет, с 1980 года. В ходе проекта вместо устаревших релейных систем здесь внедрили современную цифровую автоматику. Теперь диспетчеры станций смогут дистанционно, через компьютер, переключать стрелки и светофоры, устанавливать маршруты, контролировать параметры устройств и своевременно выявлять предотказные состояния оборудования. Новая система будет управлять работой шести станций, 19 переездов и более 120 стрелочных переводов. Производитель системы – азербайджанская компания Rail Trans Service, в основе разработки – российские цифровые решения компаний "Нацпроектстроя". Всего с 2019 года компании "Нацпроектстроя" перевели на линии Баку – Беюк-Кесик в цифровой режим управления 711 стрелок и 27 станций, включая важнейшие узлы Гянджа, Евлах, Уджар и станцию стыкования токов Беюк-Кесик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

