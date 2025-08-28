https://sputnik-georgia.ru/20250828/smertnost-v-rezultate-dtp-v-gruzii-za-poslednie-5-let-294673258.html

Смертность в результате ДТП в Грузии за последние 5 лет

Министерство внутренних дел Грузии опубликовало новую статистику смертности в результате ДТП в стране. За последние 5 лет стране так и не удалось сократить... 28.08.2025

Министерство внутренних дел Грузии опубликовало новую статистику смертности в результате ДТП в стране. За последние 5 лет стране так и не удалось сократить число жертв дорожно-транспортных происшествий.Больше всего жертв было зафиксировано в 2020 году (450 человек), а меньше всего — в 2022 году (430 человек). Несмотря на стабильное снижение числа жертв в период с 2020 по 2022 год, в 2023 и 2024 годах наметился рост.

