https://sputnik-georgia.ru/20250828/vladyka-shio-bozhya-mater-stala-vechnoy-zastupnitsey-i-materyu-vsego-chelovechestva-294695877.html
Владыка Шио: Божья матерь стала вечной заступницей и матерью всего человечества
Владыка Шио: Божья матерь стала вечной заступницей и матерью всего человечества
Sputnik Грузия
Пресвятая Богородица спасает людей не только от физических страданий, но прежде всего от духовной смерти, сказал священник 28.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-28T19:45+0400
2025-08-28T19:45+0400
2025-08-28T19:45+0400
религия
общество
грузия
новости
грузинская православная церковь
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284437605_0:0:1315:741_1920x0_80_0_0_2533bd24880dbcd7397169821d5c0e23.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Божья матерь не оставила людей после своего ухода, а стала вечной заступницей и Матерью всего человечества, сказал в своей проповеди в день празднования Успения Пресвятой Богородицы местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио (Муджири) в Сионском соборе. Православные во всем мире в четверг, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем. Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих церковных праздников в православии Он поздравил верующих и передал благословение Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Владыка Шио подчеркнул, что Пресвятая Богородица спасает людей не только от физических страданий, но прежде всего от духовной смерти, даруя им жизнь во Христе. Особое место в проповеди владыка отвел молитве за Грузию. Он призвал верующих просить Богородицу о покровительстве Грузии, ее объединении и спасении. В завершение проповеди владыка Шио благословил прихожан и пожелал, чтобы молитва к Богородице всегда оставалась в их сердцах. Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии. В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284437605_0:0:1315:987_1920x0_80_0_0_e0b8cccd91db4323be6f1d763e98b96c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
религия , общество, грузия, новости, грузинская православная церковь
религия , общество, грузия, новости, грузинская православная церковь
Владыка Шио: Божья матерь стала вечной заступницей и матерью всего человечества
Пресвятая Богородица спасает людей не только от физических страданий, но прежде всего от духовной смерти, сказал священник
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Божья матерь не оставила людей после своего ухода, а стала вечной заступницей и Матерью всего человечества, сказал в своей проповеди в день празднования Успения Пресвятой Богородицы местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио (Муджири) в Сионском соборе.
Православные во всем мире в четверг, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем. Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих церковных праздников в православии
"Пресвятая Богородица – наша защитница. Она оберегает нас от всех бед, обид и скорби", – сказал владыка Шио.
Он поздравил верующих и передал благословение Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.
Владыка Шио подчеркнул, что Пресвятая Богородица спасает людей не только от физических страданий, но прежде всего от духовной смерти, даруя им жизнь во Христе.
"Жизнь – только в Иисусе Христе, только с Иисусом Христом, и эта жизнь во Христе продолжается не только в этой земной жизни, но и после смерти, когда мы соблюдаем Его заповеди", – сказал владыка Шио.
Особое место в проповеди владыка отвел молитве за Грузию. Он призвал верующих просить Богородицу о покровительстве Грузии, ее объединении и спасении.
В завершение проповеди владыка Шио благословил прихожан и пожелал, чтобы молитва к Богородице всегда оставалась в их сердцах.
Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии.
В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном.
Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.