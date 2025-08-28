https://sputnik-georgia.ru/20250828/vladyka-shio-bozhya-mater-stala-vechnoy-zastupnitsey-i-materyu-vsego-chelovechestva-294695877.html

Владыка Шио: Божья матерь стала вечной заступницей и матерью всего человечества

Владыка Шио: Божья матерь стала вечной заступницей и матерью всего человечества

Sputnik Грузия

Пресвятая Богородица спасает людей не только от физических страданий, но прежде всего от духовной смерти, сказал священник 28.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-28T19:45+0400

2025-08-28T19:45+0400

2025-08-28T19:45+0400

религия

общество

грузия

новости

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284437605_0:0:1315:741_1920x0_80_0_0_2533bd24880dbcd7397169821d5c0e23.jpg

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Божья матерь не оставила людей после своего ухода, а стала вечной заступницей и Матерью всего человечества, сказал в своей проповеди в день празднования Успения Пресвятой Богородицы местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио (Муджири) в Сионском соборе. Православные во всем мире в четверг, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем. Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих церковных праздников в православии Он поздравил верующих и передал благословение Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Владыка Шио подчеркнул, что Пресвятая Богородица спасает людей не только от физических страданий, но прежде всего от духовной смерти, даруя им жизнь во Христе. Особое место в проповеди владыка отвел молитве за Грузию. Он призвал верующих просить Богородицу о покровительстве Грузии, ее объединении и спасении. В завершение проповеди владыка Шио благословил прихожан и пожелал, чтобы молитва к Богородице всегда оставалась в их сердцах. Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии. В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , общество, грузия, новости, грузинская православная церковь