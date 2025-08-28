https://sputnik-georgia.ru/20250828/vybory-v-gruzii-2025-kto-mozhet-golosovat-i-kak-nayti-sebya-v-spiskakh-izbirateley-294693803.html
Выборы в Грузии 2025: кто может голосовать и как найти себя в списках избирателей
Выборы в Грузии 2025: кто может голосовать и как найти себя в списках избирателей
Sputnik Грузия
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны 28.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-28T17:59+0400
2025-08-28T17:59+0400
2025-08-28T18:23+0400
парламентские выборы 2016 в грузии
общество
грузия
новости
тбилиси
цик грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289191026_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d077cb8496023e5c04b3eb23fa44335e.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия призвала граждан Грузии проверить себя в списках избирателей и уточнить участок, где они будут голосовать на выборах в органы местной власти.Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа.Проверить себя в списке избирателей достаточно легко – нужно зайти на сайт ЦИК и ввести свой личный номер и фамилию. Личный номер указан у каждого гражданина в документах, подтверждающих личность, и не меняется на протяжении жизни. После простой проверки можно увидеть свой адрес и избирательный участок, где зарегистрирован избиратель, а также актуальную фотографию с документа, подтверждающего личность, которая также есть в списках избирателей. Проверить себя в списках избирателей можно также при помощи аппаратов быстрой оплаты и специальной аппликации для мобильных телефонов и планшетов Voters Georgia – Cesko. Там также нужно ввести личный номер, а в мобильной аппликации – фамилию, дополнительно к номеру.Если же адрес фактического проживания отличается от места регистрации, избиратели могут обратиться в Дом юстиции для изменения места голосования. Снятые с регистрации граждане смогут проголосовать по месту своей последней регистрации или фактического проживания, а лица без регистрации должны пройти регистрацию по месту фактического проживания. "Мы хотим обратиться к избирателям, снятым с регистрации, с недействительной регистрацией и зарегистрированным без указания адреса с призывом своевременно обратиться в Агентство развития государственных сервисов до 13 сентября текущего года, проверить свои данные и, при необходимости, пройти соответствующие процедуры для участия в выборах. В противном случае избиратель будет внесен в единый список избирателей по адресу последнего места регистрации или фактического (временного) места жительства, имеющемуся в электронной базе данных агентств", – отметила Иоселиани. В случае обнаружения неточности в данных, граждане могут обратится в Дома юстиции или ЦИК для внесения изменений. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло – от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289191026_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_2bae54dc211c493f904c12d2004a20e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
парламентские выборы 2016 в грузии, общество, грузия, новости, тбилиси, цик грузии
парламентские выборы 2016 в грузии, общество, грузия, новости, тбилиси, цик грузии
Выборы в Грузии 2025: кто может голосовать и как найти себя в списках избирателей
17:59 28.08.2025 (обновлено: 18:23 28.08.2025)
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия призвала граждан Грузии проверить себя в списках избирателей и уточнить участок, где они будут голосовать на выборах в органы местной власти.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа.
"Избирательная администрация призывает избирателей своевременно проверить свои данные и узнать, где находится их избирательный участок. Требование о внесении изменений в список избирателей возможно до 16 сентября включительно", – сказала пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.
Проверить себя в списке избирателей достаточно легко – нужно зайти на сайт ЦИК и ввести свой личный номер и фамилию. Личный номер указан у каждого гражданина в документах, подтверждающих личность, и не меняется на протяжении жизни.
После простой проверки можно увидеть свой адрес и избирательный участок, где зарегистрирован избиратель, а также актуальную фотографию с документа, подтверждающего личность, которая также есть в списках избирателей.
Проверить себя в списках избирателей можно также при помощи аппаратов быстрой оплаты и специальной аппликации для мобильных телефонов и планшетов Voters Georgia – Cesko. Там также нужно ввести личный номер, а в мобильной аппликации – фамилию, дополнительно к номеру.
При этом граждане Грузии, проживающие в местах компактного проживания этнических меньшинств, могут проверить себя на армянском или азербайджанском языках.
Если же адрес фактического проживания отличается от места регистрации, избиратели могут обратиться в Дом юстиции для изменения места голосования.
Снятые с регистрации граждане смогут проголосовать по месту своей последней регистрации или фактического проживания, а лица без регистрации должны пройти регистрацию по месту фактического проживания.
"Мы хотим обратиться к избирателям, снятым с регистрации, с недействительной регистрацией и зарегистрированным без указания адреса с призывом своевременно обратиться в Агентство развития государственных сервисов до 13 сентября текущего года, проверить свои данные и, при необходимости, пройти соответствующие процедуры для участия в выборах. В противном случае избиратель будет внесен в единый список избирателей по адресу последнего места регистрации или фактического (временного) места жительства, имеющемуся в электронной базе данных агентств", – отметила Иоселиани.
В случае обнаружения неточности в данных, граждане могут обратится в Дома юстиции или ЦИК для внесения изменений.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий.
Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло – от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района.
Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов.
Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться.
Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.