https://sputnik-georgia.ru/20250828/vybory-v-gruzii-2025-kto-mozhet-golosovat-i-kak-nayti-sebya-v-spiskakh-izbirateley-294693803.html

Выборы в Грузии 2025: кто может голосовать и как найти себя в списках избирателей

Выборы в Грузии 2025: кто может голосовать и как найти себя в списках избирателей

Sputnik Грузия

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны 28.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-28T17:59+0400

2025-08-28T17:59+0400

2025-08-28T18:23+0400

парламентские выборы 2016 в грузии

общество

грузия

новости

тбилиси

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289191026_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d077cb8496023e5c04b3eb23fa44335e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия призвала граждан Грузии проверить себя в списках избирателей и уточнить участок, где они будут голосовать на выборах в органы местной власти.Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа.Проверить себя в списке избирателей достаточно легко – нужно зайти на сайт ЦИК и ввести свой личный номер и фамилию. Личный номер указан у каждого гражданина в документах, подтверждающих личность, и не меняется на протяжении жизни. После простой проверки можно увидеть свой адрес и избирательный участок, где зарегистрирован избиратель, а также актуальную фотографию с документа, подтверждающего личность, которая также есть в списках избирателей. Проверить себя в списках избирателей можно также при помощи аппаратов быстрой оплаты и специальной аппликации для мобильных телефонов и планшетов Voters Georgia – Cesko. Там также нужно ввести личный номер, а в мобильной аппликации – фамилию, дополнительно к номеру.Если же адрес фактического проживания отличается от места регистрации, избиратели могут обратиться в Дом юстиции для изменения места голосования. Снятые с регистрации граждане смогут проголосовать по месту своей последней регистрации или фактического проживания, а лица без регистрации должны пройти регистрацию по месту фактического проживания. "Мы хотим обратиться к избирателям, снятым с регистрации, с недействительной регистрацией и зарегистрированным без указания адреса с призывом своевременно обратиться в Агентство развития государственных сервисов до 13 сентября текущего года, проверить свои данные и, при необходимости, пройти соответствующие процедуры для участия в выборах. В противном случае избиратель будет внесен в единый список избирателей по адресу последнего места регистрации или фактического (временного) места жительства, имеющемуся в электронной базе данных агентств", – отметила Иоселиани. В случае обнаружения неточности в данных, граждане могут обратится в Дома юстиции или ЦИК для внесения изменений. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло – от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

парламентские выборы 2016 в грузии, общество, грузия, новости, тбилиси, цик грузии