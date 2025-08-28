https://sputnik-georgia.ru/20250828/zdanie-filarmonii-v-tbilisi-otremontiruyut-294692066.html
Здание филармонии в Тбилиси отремонтируют
Здание филармонии в Тбилиси отремонтируют
28.08.2025
2025-08-28T12:58+0400
2025-08-28T12:58+0400
2025-08-28T12:58+0400
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Фонд муниципального развития министерства инфраструктуры Грузии объявил о проведении маркетингового исследования для разработки рабочей проектной и сметной документации по ремонту Тбилисского государственного концертного зала – филармонии, сообщило ведомство. Цель проекта – полный ремонт уникального здания, имеющего статус недвижимого памятника культурного наследия, и его адаптация к современным требованиям и международным стандартам. Процесс подготовки проекта будет завершен через девять месяцев, после чего начнется непосредственный этап строительства и реконструкции. По информации ведомства, в рамках работ будет сохранен первоначальный архитектурный облик филармонии, но при этом – внедрены современные инженерно-технологические системы, что значительно улучшит функционирование концертного зала. После завершения реконструкции филармония станет современным многофункциональным культурным пространством, которое позволит Тбилиси проводить концерты, культурно-просветительские мероприятия, выставки и международные фестивали самого высокого уровня. Здание филармонии в начале улицы Меликишвили в центре Тбилиси было построено в 1971 году. Концертный зал филармонии включает главный зал, рассчитанный на 2,5 тысячи мест, и малый зал – на 750 мест. Здание имеет круговое фойе с панорамными окнами. Филармония построена по проекту архитекторов Ивана Чхенкели и Шалва Газашвили и удостоена Государственной премии Грузинской ССР им. Шота Руставели. У тбилисской филармонии длинная история, которая начиналась еще в 1905 году, когда было создано Филармоническое общество Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
