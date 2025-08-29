Этнографический музей "Борджгало": удивительное место в Батуми - фото
На территории музея много разных зданий, в которых в многочисленных залах расположены экспозиции, демонстрирующие жизнь прежних времен.
В музее не только фигуры людей, модели их одежды, домашней утвари, но и копии различных строений, домов, построек, имеющих историческую ценность.
В музее представлены фигуры людей, которые занимались более 100 лет назад различными ремеслами и промыслом.
Каждая из фигур облачена в уникальную одежду, точную копию настоящей, согласно историческим источникам.
Предметы быта и инструменты также воссозданы с поразительной точностью.
Кемаль Турманидзе - создатель необычного музея, впечатляющего не только работами, но и тем, что все это создал один человек.
На создание всей экспозиции музея Кемалю Турманидзе потребовались десятки лет. Но он не отступал и продолжал воссоздавать картины прошлого.
Уровень внимания создателя музея к деталям просто поражает.
За время существования музея Кемаль Турманидзе побывал на многочисленных выставках, получил множество наград за свой труд.
Можно только поражаться разнообразию творческих талантов мастера, который точно воссоздавал не только фигуры людей, но и здания.
Находятся на территории музея и целые композиции, причем сохранена с максимальной точностью вся обстановка того времени.
Фигуры в музее просто поражают тем, что их создатель старался изобразить не только лица, но и выражение на них.
Издалека можно подумать, что в углу сидит живой человек, настолько естественно выглядят фигуры.
В музее много разных уголков, с многочисленными залами в разных зданиях и чтобы все обойти и осмотреть, нужно не меньше часа, а то и больше.
Тем, кто интересуется историей Грузии и ее традициями, необходимо обязательно тут побывать.
Экспозиция и внутреннее убранство строений повествуют об истории и жизни аджарских деревень в течение XIX-начала XX века.
Каждый экспонат имеет свою историю, которую поведают посетителям компетентные местные гиды
Все воссоздано с огромной точностью и вниманием к каждой детали.
На территории музея 30 этнографических домиков и строений.
Вся территория в зелени, везде деревья, расположен там и 11-метровый водопад.
Вся территория в зелени, везде деревья, расположен там и 11-метровый водопад.