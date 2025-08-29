Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250829/etnograficheskiy-muzey-bordzhgalo-udivitelnoe-mesto-v-batumi---foto-294710698.html
Этнографический музей "Борджгало": удивительное место в Батуми - фото
Этнографический музей "Борджгало": удивительное место в Батуми - фото
Sputnik Грузия
Частный этнографический музей "Борджгало" на окраине Батуми принадлежит грузинскому художнику Кемалю Турманидзе - знаменитому мастеру резьбы по дереву... 29.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-29T22:17+0400
2025-08-29T22:36+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1d/294705352_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_8aed860f7f0a2253be20cf8ecb3aa8c3.jpg
В этом музее воссоздана атмосфера местного быта и древних традиций, которым более 100-150 лет. Музей Кемаля Турманидзе расположен на площади в 3000 кв.метров.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1d/294705352_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_70035feae9c85a82c6443bc3bfb5cd06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фото

Этнографический музей "Борджгало": удивительное место в Батуми - фото

22:17 29.08.2025 (обновлено: 22:36 29.08.2025)
Подписаться
Частный этнографический музей "Борджгало" на окраине Батуми принадлежит грузинскому художнику Кемалю Турманидзе - знаменитому мастеру резьбы по дереву, посвятившему 30 лет жизни созданию своего детища.
В этом музее воссоздана атмосфера местного быта и древних традиций, которым более 100-150 лет. Музей Кемаля Турманидзе расположен на площади в 3000 кв.метров.
© photo: Sputnik / Stringer

На территории музея много разных зданий, в которых в многочисленных залах расположены экспозиции, демонстрирующие жизнь прежних времен.

На территории музея много разных зданий, в которых в многочисленных залах расположены экспозиции, демонстрирующие жизнь прежних времен. - Sputnik Грузия
1/20
© photo: Sputnik / Stringer

На территории музея много разных зданий, в которых в многочисленных залах расположены экспозиции, демонстрирующие жизнь прежних времен.

© photo: Sputnik / Stringer

В музее не только фигуры людей, модели их одежды, домашней утвари, но и копии различных строений, домов, построек, имеющих историческую ценность.

В музее не только фигуры людей, модели их одежды, домашней утвари, но и копии различных строений, домов, построек, имеющих историческую ценность. - Sputnik Грузия
2/20
© photo: Sputnik / Stringer

В музее не только фигуры людей, модели их одежды, домашней утвари, но и копии различных строений, домов, построек, имеющих историческую ценность.

© photo: Sputnik / Stringer

В музее представлены фигуры людей, которые занимались более 100 лет назад различными ремеслами и промыслом.

В музее представлены фигуры людей, которые занимались более 100 лет назад различными ремеслами и промыслом. - Sputnik Грузия
3/20
© photo: Sputnik / Stringer

В музее представлены фигуры людей, которые занимались более 100 лет назад различными ремеслами и промыслом.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждая из фигур облачена в уникальную одежду, точную копию настоящей, согласно историческим источникам.

Каждая из фигур облачена в уникальную одежду, точную копию настоящей, согласно историческим источникам. - Sputnik Грузия
4/20
© photo: Sputnik / Stringer

Каждая из фигур облачена в уникальную одежду, точную копию настоящей, согласно историческим источникам.

© photo: Sputnik / Stringer

Предметы быта и инструменты также воссозданы с поразительной точностью.

Предметы быта и инструменты также воссозданы с поразительной точностью. - Sputnik Грузия
5/20
© photo: Sputnik / Stringer

Предметы быта и инструменты также воссозданы с поразительной точностью.

© photo: Sputnik / Stringer

Кемаль Турманидзе - создатель необычного музея, впечатляющего не только работами, но и тем, что все это создал один человек.

Кемаль Турманидзе - создатель необычного музея, впечатляющего не только работами, но и тем, что все это создал один человек. - Sputnik Грузия
6/20
© photo: Sputnik / Stringer

Кемаль Турманидзе - создатель необычного музея, впечатляющего не только работами, но и тем, что все это создал один человек.

© photo: Sputnik / Stringer

На создание всей экспозиции музея Кемалю Турманидзе потребовались десятки лет. Но он не отступал и продолжал воссоздавать картины прошлого.

На создание всей экспозиции музея Кемалю Турманидзе потребовались десятки лет. Но он не отступал и продолжал воссоздавать картины прошлого. - Sputnik Грузия
7/20
© photo: Sputnik / Stringer

На создание всей экспозиции музея Кемалю Турманидзе потребовались десятки лет. Но он не отступал и продолжал воссоздавать картины прошлого.

© photo: Sputnik / Stringer

Уровень внимания создателя музея к деталям просто поражает.

Уровень внимания создателя музея к деталям просто поражает. - Sputnik Грузия
8/20
© photo: Sputnik / Stringer

Уровень внимания создателя музея к деталям просто поражает.

© photo: Sputnik / Stringer

За время существования музея Кемаль Турманидзе побывал на многочисленных выставках, получил множество наград за свой труд.

За время существования музея Кемаль Турманидзе побывал на многочисленных выставках, получил множество наград за свой труд. - Sputnik Грузия
9/20
© photo: Sputnik / Stringer

За время существования музея Кемаль Турманидзе побывал на многочисленных выставках, получил множество наград за свой труд.

© photo: Sputnik / Stringer

Можно только поражаться разнообразию творческих талантов мастера, который точно воссоздавал не только фигуры людей, но и здания.

Можно только поражаться разнообразию творческих талантов мастера, который точно воссоздавал не только фигуры людей, но и здания. - Sputnik Грузия
10/20
© photo: Sputnik / Stringer

Можно только поражаться разнообразию творческих талантов мастера, который точно воссоздавал не только фигуры людей, но и здания.

© photo: Sputnik / Stringer

Находятся на территории музея и целые композиции, причем сохранена с максимальной точностью вся обстановка того времени.

Находятся на территории музея и целые композиции, причем сохранена с максимальной точностью вся обстановка того времени. - Sputnik Грузия
11/20
© photo: Sputnik / Stringer

Находятся на территории музея и целые композиции, причем сохранена с максимальной точностью вся обстановка того времени.

© photo: Sputnik / Stringer

Фигуры в музее просто поражают тем, что их создатель старался изобразить не только лица, но и выражение на них.

Фигуры в музее просто поражают тем, что их создатель старался изобразить не только лица, но и выражение на них. - Sputnik Грузия
12/20
© photo: Sputnik / Stringer

Фигуры в музее просто поражают тем, что их создатель старался изобразить не только лица, но и выражение на них.

© photo: Sputnik / Stringer

Издалека можно подумать, что в углу сидит живой человек, настолько естественно выглядят фигуры.

Издалека можно подумать, что в углу сидит живой человек, настолько естественно выглядят фигуры. - Sputnik Грузия
13/20
© photo: Sputnik / Stringer

Издалека можно подумать, что в углу сидит живой человек, настолько естественно выглядят фигуры.

© photo: Sputnik / Stringer

В музее много разных уголков, с многочисленными залами в разных зданиях и чтобы все обойти и осмотреть, нужно не меньше часа, а то и больше.

В музее много разных уголков, с многочисленными залами в разных зданиях и чтобы все обойти и осмотреть, нужно не меньше часа, а то и больше. - Sputnik Грузия
14/20
© photo: Sputnik / Stringer

В музее много разных уголков, с многочисленными залами в разных зданиях и чтобы все обойти и осмотреть, нужно не меньше часа, а то и больше.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем, кто интересуется историей Грузии и ее традициями, необходимо обязательно тут побывать.

Тем, кто интересуется историей Грузии и ее традициями, необходимо обязательно тут побывать. - Sputnik Грузия
15/20
© photo: Sputnik / Stringer

Тем, кто интересуется историей Грузии и ее традициями, необходимо обязательно тут побывать.

© photo: Sputnik / Stringer

Экспозиция и внутреннее убранство строений повествуют об истории и жизни аджарских деревень в течение XIX-начала XX века.

Экспозиция и внутреннее убранство строений повествуют об истории и жизни аджарских деревень в течение XIX-начала XX века. - Sputnik Грузия
16/20
© photo: Sputnik / Stringer

Экспозиция и внутреннее убранство строений повествуют об истории и жизни аджарских деревень в течение XIX-начала XX века.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый экспонат имеет свою историю, которую поведают посетителям компетентные местные гиды

Каждый экспонат имеет свою историю, которую поведают посетителям компетентные местные гиды - Sputnik Грузия
17/20
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый экспонат имеет свою историю, которую поведают посетителям компетентные местные гиды

© photo: Sputnik / Stringer

Все воссоздано с огромной точностью и вниманием к каждой детали.

Все воссоздано с огромной точностью и вниманием к каждой детали. - Sputnik Грузия
18/20
© photo: Sputnik / Stringer

Все воссоздано с огромной точностью и вниманием к каждой детали.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории музея 30 этнографических домиков и строений.

На территории музея 30 этнографических домиков и строений. - Sputnik Грузия
19/20
© photo: Sputnik / Stringer

На территории музея 30 этнографических домиков и строений.

© photo: Sputnik / Stringer

Вся территория в зелени, везде деревья, расположен там и 11-метровый водопад.

Вся территория в зелени, везде деревья, расположен там и 11-метровый водопад. - Sputnik Грузия
20/20
© photo: Sputnik / Stringer

Вся территория в зелени, везде деревья, расположен там и 11-метровый водопад.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0