Гарантии Запада для Украины носят однобокий характер – МИД России

Российская сторона отмечает, что будущие гарантии безопасности должны быть не условием для переговоров, а результатом мирного урегулирования. 29.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-29T14:53+0400

2025-08-29T14:53+0400

2025-08-29T15:15+0400

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Опции о гарантиях безопасности Украине, которые предлагает Запад, носят однобокий характер и рассчитаны на сдерживание России, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что будущие гарантии безопасности Украине должны быть не условием для переговоров, а итогом мирного урегулирования, учитывающего первопричины конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Гарантии безопасности – одна из важнейших тем, она фигурирует в повестке дня.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о том, что Вашингтон и союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, однако до сих пор не финализировали их. Политик подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

