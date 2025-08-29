https://sputnik-georgia.ru/20250829/garantii-zapada-dlya-ukrainy-nosyat-odnobokiy-kharakter---mid-rossii-294700947.html
Гарантии Запада для Украины носят однобокий характер – МИД России
Гарантии Запада для Украины носят однобокий характер – МИД России
Sputnik Грузия
Российская сторона отмечает, что будущие гарантии безопасности должны быть не условием для переговоров, а результатом мирного урегулирования. 29.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-29T14:53+0400
2025-08-29T14:53+0400
2025-08-29T15:15+0400
в мире
россия
политика
украина
сша
вашингтон
мария захарова
дмитрий песков
мид россии
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/12/289950276_0:63:3417:1985_1920x0_80_0_0_d00edd08d0b9132101c36740d5ad1b09.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Опции о гарантиях безопасности Украине, которые предлагает Запад, носят однобокий характер и рассчитаны на сдерживание России, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что будущие гарантии безопасности Украине должны быть не условием для переговоров, а итогом мирного урегулирования, учитывающего первопричины конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Гарантии безопасности – одна из важнейших тем, она фигурирует в повестке дня.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о том, что Вашингтон и союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, однако до сих пор не финализировали их. Политик подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
сша
вашингтон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/12/289950276_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_e985e384fceb6bff860e13064125fd45.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, политика, украина, сша, вашингтон, мария захарова, дмитрий песков, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, украина, сша, вашингтон, мария захарова, дмитрий песков, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
Гарантии Запада для Украины носят однобокий характер – МИД России
14:53 29.08.2025 (обновлено: 15:15 29.08.2025)
Российская сторона отмечает, что будущие гарантии безопасности должны быть не условием для переговоров, а результатом мирного урегулирования.
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Опции о гарантиях безопасности Украине, которые предлагает Запад, носят однобокий характер и рассчитаны на сдерживание России, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что предлагаемые коллективным Западом опции носят однобокий характер, строятся с очевидным расчетом на сдерживание России и авторы подобных идей идут по пути втягивания киевского режима в орбиту НАТО", – сказала дипломат на брифинге.
Она подчеркнула, что будущие гарантии безопасности Украине должны быть не условием для переговоров, а итогом мирного урегулирования, учитывающего первопричины конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Гарантии безопасности – одна из важнейших тем, она фигурирует в повестке дня.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о том, что Вашингтон и союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, однако до сих пор не финализировали их. Политик подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях.