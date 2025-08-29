https://sputnik-georgia.ru/20250829/kachestvu-vinograda-v-gruzii-udelyat-osoboe-vnimanie-294697986.html
Качеству винограда в Грузии уделят особое внимание
Качеству винограда в Грузии уделят особое внимание
Правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года
Качеству винограда в Грузии уделят особое внимание
11:48 29.08.2025 (обновлено: 11:56 29.08.2025)
Правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Фермер, который вырастит качественный виноград, получит больше прибыли во время сбора урожая винограда – ртвели, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
"В этом году мы должны уделить особое внимание качеству винограда. Согласно решению, в случае, если государство будет вынуждено закупить излишки винограда, установлены две цены. Виноградарь, вырастивший качественный и кондиционный виноград, будет цениться выше", – заявил Мехузла.
Правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае, если частный сектор не сможет закупить весь урожай, государственное предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" обеспечит закупку излишков винограда.
По информации Агентства, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам:
виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари за кг
виноград других сортов – 1,2 лари за кг
виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари за кг.
"Наши реформы служат именно этой цели: мы заботимся о качестве винограда и создаем условия, чтобы все виноградари могли собирать свой урожай без проблем", – отметил Мехузла.
В Агентстве отметили, что благодаря этому решению правительства Грузии тысячи виноградарей и фермеров получили возможность продолжить свою виноградарскую деятельность и сохранить мотивацию к производству качественного винограда, что имеет решающее значение для развития винодельческой отрасли, конкурентоспособности грузинского вина на международных рынках и роста экспорта.
Чтобы способствовать реализации урожая винограда фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии ежегодно субсидировало ртвели с 2020 года.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тыс. тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.
Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом для правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина.
На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегически экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году.
Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году.
В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.