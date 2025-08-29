https://sputnik-georgia.ru/20250829/kachestvu-vinograda-v-gruzii-udelyat-osoboe-vnimanie-294697986.html

Качеству винограда в Грузии уделят особое внимание

29.08.2025

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Фермер, который вырастит качественный виноград, получит больше прибыли во время сбора урожая винограда – ртвели, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. "В этом году мы должны уделить особое внимание качеству винограда. Согласно решению, в случае, если государство будет вынуждено закупить излишки винограда, установлены две цены. Виноградарь, вырастивший качественный и кондиционный виноград, будет цениться выше", – заявил Мехузла. По информации Агентства, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: "Наши реформы служат именно этой цели: мы заботимся о качестве винограда и создаем условия, чтобы все виноградари могли собирать свой урожай без проблем", – отметил Мехузла. В Агентстве отметили, что благодаря этому решению правительства Грузии тысячи виноградарей и фермеров получили возможность продолжить свою виноградарскую деятельность и сохранить мотивацию к производству качественного винограда, что имеет решающее значение для развития винодельческой отрасли, конкурентоспособности грузинского вина на международных рынках и роста экспорта. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тыс. тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн. Грузинское вино Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом для правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегически экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

