Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

29.08.2025

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июле 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 2%, в том числе цены на продовольствие выросли на 3,9%, а в горнодобывающей промышленности – на 13,9%.В июле 2025 года по сравнению с июнем цены на промышленную продукцию выросли на 0,02%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июле на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 2,7%, а в перерабатывающей – выросли на 2,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июле вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 19,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 1,3%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 2,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3,3%, в том числе продукты питания – на 10,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в июле 2025 года составил 4,3% при целевом показателе 3%. В июле 2025 года по сравнению с июнем 2025-го уровень инфляции составил 0,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

