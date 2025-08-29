https://sputnik-georgia.ru/20250829/kurs-lari-na-pyatnitsu--26968-gel1-gel1-294688379.html
Курс лари на пятницу – 2,6968 GEL/$1 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 29.08.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/06/288297407_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b27df5ca9584d0cf3e07da7c4ff088b5.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 августа в размере 2,6968 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 августа в размере 2,6968 GEL/$1.
