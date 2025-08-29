https://sputnik-georgia.ru/20250829/kurs-lari-na-pyatnitsu--26968-gel1-gel1-294688379.html

Курс лари на пятницу – 2,6968 GEL/$1 GEL/$1

Курс лари на пятницу – 2,6968 GEL/$1 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 29.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-29T09:48+0400

2025-08-29T09:48+0400

2025-08-29T09:48+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

курс доллара

колебание курса лари

грузия

экономика

новости

рубль

российский рубль

евро

доллары

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/06/288297407_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b27df5ca9584d0cf3e07da7c4ff088b5.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 августа в размере 2,6968 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, новости, рубль, российский рубль, евро, доллары, лари, лари