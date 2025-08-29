https://sputnik-georgia.ru/20250829/o-chem-mechtayut-zhiteli-gruzii---video-294703584.html
О чем мечтают жители Грузии? – видео
Sputnik Грузия
Если верить данным статистики и соцопросов, жители Грузии мечтают о процветании страны, укреплении ее суверенитета, благополучии граждан, повышении зарплат и... 29.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-29T18:13+0400
2025-08-29T18:13+0400
2025-08-29T19:35+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1d/294703065_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5d71a719eb1571407ce9d1880fc71eac.jpg
А еще об экономическом росте в Грузии и развитии государства, о восстановлении единства страны. При этом важными аспектами остаются сохранение богатой культуры и истории Грузии, ее самобытности и традиций, а также забота об уникальной природе.
тбилиси
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1d/294703065_9:0:969:720_1920x0_80_0_0_10101807ffbab7885f802f821234eb70.jpg
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, видео
О чем мечтают жители Грузии? – видео
18:13 29.08.2025 (обновлено: 19:35 29.08.2025)
Если верить данным статистики и соцопросов, жители Грузии мечтают о процветании страны, укреплении ее суверенитета, благополучии граждан, повышении зарплат и пенсий.
А еще об экономическом росте в Грузии и развитии государства, о восстановлении единства страны. При этом важными аспектами остаются сохранение богатой культуры и истории Грузии, ее самобытности и традиций, а также забота об уникальной природе.