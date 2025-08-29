https://sputnik-georgia.ru/20250829/o-chem-mechtayut-zhiteli-gruzii---video-294703584.html

О чем мечтают жители Грузии? – видео

О чем мечтают жители Грузии? – видео

Sputnik Грузия

Если верить данным статистики и соцопросов, жители Грузии мечтают о процветании страны, укреплении ее суверенитета, благополучии граждан, повышении зарплат и... 29.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-29T18:13+0400

2025-08-29T18:13+0400

2025-08-29T19:35+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1d/294703065_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5d71a719eb1571407ce9d1880fc71eac.jpg

А еще об экономическом росте в Грузии и развитии государства, о восстановлении единства страны. При этом важными аспектами остаются сохранение богатой культуры и истории Грузии, ее самобытности и традиций, а также забота об уникальной природе.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, видео