https://sputnik-georgia.ru/20250829/skandal-v-sotsialnykh-setyakh-v-gruzii--partiya-vlasti-usmotrela-priznaki-razvala-oppozitsii-294704806.html
Скандал в социальных сетях в Грузии – партия власти усмотрела признаки развала оппозиции
Скандал в социальных сетях в Грузии – партия власти усмотрела признаки развала оппозиции
Sputnik Грузия
Оппозиционеры взаимными нападками удовлетворяют свое политическое эго, считает депутат 29.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-29T22:28+0400
2025-08-29T22:28+0400
2025-08-29T22:28+0400
политика
грузия
новости
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
тамара черголеишвили
гига бокерия
элене хоштария
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/12/285734180_0:211:2048:1364_1920x0_80_0_0_f15a13e4b86856456fc5579398a8360f.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Комментарий одного из лидеров партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили в ответ несовершеннолетнему стал поводом для нового скандала в оппозиции, в котором в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" увидели признаки развала одной из частей оппозиции. Черголеишвили в ответ на критику оппозиции, выложенную в сеть пользователем с фотографией профиля несовершеннолетнего, оставила оскорбительный и неэтичный комментарий, чем вызвала негодование среди оппозиционеров. Она обратилась к восьми партиям, бойкотирующим выборы, с призывом прекратить любые отношения с Черголеишвили, являющейся супругой председателя "Федералистов" Гиги Бокерия. Черголеишвили за свой комментарий извинилась, заявив, что часто под детскими профилями пишут боты, но не упустила случая раскритиковать "Нацдвижение". Вслед за Черголеишвили извинился и ее супруг, лидер "Федералистов" Гига Бокерия, который присоединился к критике в адрес "Нацдвижения". Между тем лидер "Коалиции за перемены" Элене Хоштария, хоть и осудила поступок Черголеишвили, напомнила другим политикам об их аморальных поступках. В правящей партии "Грузинская мечта" усмотрели во всем этом распад оппозиции. "Это противостояние хорошо показывает, насколько они обанкротились, находятся в болоте. Жаль, что грузинскому обществу приходится наблюдать процесс их политического разложения, который выражается в том, что аморальными заявлениями они пытаются противостоять лицам в своих же рядах", – заявил депутат "Грузинской мечты" Торнике Чеишвили. По его мнению, оппозиционеры такими нападками удовлетворяют свое политическое эго. Другой депутат партии власти, Давид Матикашвили, назвал происходящее люстрацией оппозиции. "Вчера якобы бывшие одной командой сегодня делают все и подписываются под всем, чтобы очернить своих соратников и распространить о них такую информацию, чтобы общество еще раз потеряло доверие. Это хорошо для нашей страны, потому что еще раз происходит люстрация истинного, настоящего лица радикалов, и 4 октября обществу не составит труда принять решение", – отметил Матикашвили. Оппозиция в Грузии Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/12/285734180_550:241:2048:1364_1920x0_80_0_0_4c75bc19a55900f38288a53f8e7dc1c9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тамара черголеишвили, гига бокерия, элене хоштария
политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тамара черголеишвили, гига бокерия, элене хоштария
Скандал в социальных сетях в Грузии – партия власти усмотрела признаки развала оппозиции
Оппозиционеры взаимными нападками удовлетворяют свое политическое эго, считает депутат
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Комментарий одного из лидеров партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили в ответ несовершеннолетнему стал поводом для нового скандала в оппозиции, в котором в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" увидели признаки развала одной из частей оппозиции.
Черголеишвили в ответ на критику оппозиции, выложенную в сеть пользователем с фотографией профиля несовершеннолетнего, оставила оскорбительный и неэтичный комментарий, чем вызвала негодование среди оппозиционеров.
"С политическим деятелем, проклинающим и ругающим детей, у меня лично никогда не будет ничего общего", – заявила председатель партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.
Она обратилась к восьми партиям, бойкотирующим выборы, с призывом прекратить любые отношения с Черголеишвили, являющейся супругой председателя "Федералистов" Гиги Бокерия.
Черголеишвили за свой комментарий извинилась, заявив, что часто под детскими профилями пишут боты, но не упустила случая раскритиковать "Нацдвижение".
"Скажу только одно, что поведение "Национального движения" – с одной стороны, присутствие Тики Бокучава в восьмерке, а с другой стороны, постоянные нападки фланга Хабеишвили на восьмерку – и без того делало невозможной работу с "Национальным движением", – написала Черголеишвили.
Вслед за Черголеишвили извинился и ее супруг, лидер "Федералистов" Гига Бокерия, который присоединился к критике в адрес "Нацдвижения".
Между тем лидер "Коалиции за перемены" Элене Хоштария, хоть и осудила поступок Черголеишвили, напомнила другим политикам об их аморальных поступках.
"И у страны, и у политиков есть большие проблемы, и у нас есть задачи побольше, чем наши личные и партийные эго: нас должно быть много на улице. Все, что этому мешает, является вредительством или безответственностью. Восьмерка не должна распасться", – заявила Хоштария.
В правящей партии "Грузинская мечта" усмотрели во всем этом распад оппозиции.
"Это противостояние хорошо показывает, насколько они обанкротились, находятся в болоте. Жаль, что грузинскому обществу приходится наблюдать процесс их политического разложения, который выражается в том, что аморальными заявлениями они пытаются противостоять лицам в своих же рядах", – заявил депутат "Грузинской мечты" Торнике Чеишвили.
По его мнению, оппозиционеры такими нападками удовлетворяют свое политическое эго.
"Жаль, что обществу приходится следить за этим процессом. Это показывает, что конец радикальной оппозиции близок. Приближается процесс, когда их изгнание из политики и освобождение политики от них произойдет", – заявил Чеишвили.
Другой депутат партии власти, Давид Матикашвили, назвал происходящее люстрацией оппозиции.
"Вчера якобы бывшие одной командой сегодня делают все и подписываются под всем, чтобы очернить своих соратников и распространить о них такую информацию, чтобы общество еще раз потеряло доверие. Это хорошо для нашей страны, потому что еще раз происходит люстрация истинного, настоящего лица радикалов, и 4 октября обществу не составит труда принять решение", – отметил Матикашвили.
Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря.
Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть.
В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения.
В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state).
В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.