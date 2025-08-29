Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

https://sputnik-georgia.ru/20250829/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii--novye-dannye-294699535.html

Sputnik Грузия

К 2030 году эксперты прогнозируют Грузии серьезный энергодефицит, поскольку к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% 29.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 2,1% в январе-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 8,5 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За семь месяцев 2025 года в Грузии было выработано 8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии – на 9,6% меньше, чем в январе-июле 2024 года. По данным Оператора, экспорт сократился на 49,7% по сравнению с семью месяцами прошлого года и составил 495,04 миллиона киловатт-часов. В этот период Грузия вывезла 7,15 миллиона киловатт-часов электроэнергии в Россию, 34,30 млн кВт·ч – в Азербайджан, 52,41 млн кВт·ч – в Армению и 401,18 млн кВт·ч – в Турцию. Кроме того, в январе-июле 2025 года Грузия импортировала более чем в два раза больше электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – более 1 миллиарда киловатт-часов (+115,7%). 57,8% импорта пришелся на Россию. Из соседней страны завезли 580,16 миллиона киловатт-часов, 35,6% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 356,63 млн кВт·ч, и 6,4% – на Армению, 65,60 млн кВт·ч. В январе-июле 2025 года Грузия не покупала электроэнергию у Турции. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

