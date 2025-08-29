https://sputnik-georgia.ru/20250829/skolko-elektroenergii-vyrabotala-edinstvennaya-vetryanaya-stantsiya-v-gruzii-294700658.html

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 48,50 млн киловатт-часов электроэнергии в январе-июле 2025 года, что на 8,7% больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт. За семь месяцев 2025 года в Грузии было выработано 8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии – на 9,6% меньше, чем в январе-июле 2024 года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 6,9 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали более 1 миллиарда киловатт-часов. Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением и для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким, как солнечная и ветровая энергия. По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

