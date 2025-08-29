https://sputnik-georgia.ru/20250829/v-gruzii-zaderzhali-muzhchinu-po-obvineniyu-v-shantazhe-i-prinuzhdenii-k-intimnoy-svyazi-294702473.html

В Грузии задержали мужчину по обвинению в шантаже и принуждении к интимной связи

В Грузии задержали мужчину по обвинению в шантаже и принуждении к интимной связи

Sputnik Грузия

По данным следствия, обвиняемый незаконным путем достал интимные фото и видео женщины и принудил ее несколько раз к интимной связи с ним, угрожая... 29.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-29T19:55+0400

2025-08-29T19:55+0400

2025-08-29T19:55+0400

происшествия

грузия

новости

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250768655_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_17c9f9e57c002bdc06b5ee0fb27038d3.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Суд в качестве меры пресечения избрал заключение мужчине, обвиняемому в принуждении к интимной связи, угрозах и распространении кадров интимной жизни, сообщает Генпрокуратура Грузии. По данным ведомства, обвиняемый незаконным путем достал интимные фото и видео женщины и принудил ее несколько раз к интимной связи с ним, угрожая распространить кадры. Кроме того, мужчина контролировал перемещения своей жертвы, ее внешний вид, общение с друзьями и заставлял ее с ним общаться. Также он угрожал жертве и ее родственникам убийством и распространял информацию о связях жертвы с другими мужчинами. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы за разглашение тайны личной жизни, сексуальное принуждение, преследование и угрозы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии