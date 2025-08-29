В Грузии задержали мужчину по обвинению в шантаже и принуждении к интимной связи

https://sputnik-georgia.ru/20250829/v-gruzii-zaderzhali-muzhchinu-po-obvineniyu-v-shantazhe-i-prinuzhdenii-k-intimnoy-svyazi-294702473.html
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Суд в качестве меры пресечения избрал заключение мужчине, обвиняемому в принуждении к интимной связи, угрозах и распространении кадров интимной жизни, сообщает Генпрокуратура Грузии. По данным ведомства, обвиняемый незаконным путем достал интимные фото и видео женщины и принудил ее несколько раз к интимной связи с ним, угрожая распространить кадры. Кроме того, мужчина контролировал перемещения своей жертвы, ее внешний вид, общение с друзьями и заставлял ее с ним общаться. Также он угрожал жертве и ее родственникам убийством и распространял информацию о связях жертвы с другими мужчинами. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы за разглашение тайны личной жизни, сексуальное принуждение, преследование и угрозы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
