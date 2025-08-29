https://sputnik-georgia.ru/20250829/vens-zayavil-o-gotovnosti-zanyat-mesto-trampa-294702352.html
Вэнс заявил о готовности занять место Трампа
Sputnik Грузия
Вице-президент США считает, что прошел достойное "практическое обучение" в команде нынешнего американского лидера. 29.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять президентское кресло, если вдруг с 79-летним нынешним главой государства Дональдом Трампом "случится ужасная трагедия".
В интервью изданию USA Today, отвечая на вопрос, готов ли он стать главнокомандующим и по каким причинам может заручиться доверием американцев, Вэнс указал на свой опыт.
"За последние 200 дней я прошел много полезной практики..., если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил", – сказал вице-президент.
При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп пребывает в здравии и полон энергии. Вэнс также выразил уверенность, что нынешний хозяин Белого дома "дослужит остаток своего срока".
Джей Ди Вэнс вступил в должность вице-президента США 20 января 2025 года, он был избран вместе с Дональдом Трампом на выборах 5 ноября 2024 года.