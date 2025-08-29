https://sputnik-georgia.ru/20250829/vens-zayavil-o-gotovnosti-zanyat-mesto-trampa-294702352.html

Вэнс заявил о готовности занять место Трампа

Вэнс заявил о готовности занять место Трампа

Sputnik Грузия

Вице-президент США считает, что прошел достойное "практическое обучение" в команде нынешнего американского лидера. 29.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-29T18:45+0400

2025-08-29T18:45+0400

2025-08-29T19:20+0400

в мире

новости

политика

дональд трамп

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/18/291868529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc88eade4ae731868390df7cc434cc7d.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять президентское кресло, если вдруг с 79-летним нынешним главой государства Дональдом Трампом "случится ужасная трагедия".В интервью изданию USA Today, отвечая на вопрос, готов ли он стать главнокомандующим и по каким причинам может заручиться доверием американцев, Вэнс указал на свой опыт.При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп пребывает в здравии и полон энергии. Вэнс также выразил уверенность, что нынешний хозяин Белого дома "дослужит остаток своего срока".Джей Ди Вэнс вступил в должность вице-президента США 20 января 2025 года, он был избран вместе с Дональдом Трампом на выборах 5 ноября 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, дональд трамп, сша